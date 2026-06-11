Kommunikation in Beziehungen: Warum direkte Fragen wichtig sind

In meiner Praxis kämpfen viele Paare um die Deutungshoheit der Liebe. So auch bei Holger und Stephanie. Er beharrt darauf, exklusiv hinter ihre Fassade zu sehen. Er erklärt ihr nicht nur die Welt (wie man am besten mit Menschen umgeht, was ihr modisch wirklich steht, welche Frisur ihr schmeichelt, wie sie sprechen soll, gegen wen sie sich abgrenzen muss), sondern deutet ihre eigenen noch dazu verborgenen Absichten und Gedanken.

Stephanies tiefgründige Absichten sind Holgers Deutung zufolge alles andere als klar. Ein alltägliches Beispiel: Sie textet ihm, der in seiner Firma Mitarbeitergespräche führt, ihre momentane Befindlichkeit. „Ich geh jetzt in die Mittagspause, habe ein bisschen Kopfweh. Bis später.“ Daraufhin kommt nach zwei Stunden von ihm zurück: „Du willst also heute nicht ins Konzert. Dann nicht.“ Stephanies Versuche, Holger zu überzeugen, dass sie nicht absagen, sondern mit ihm nur ihre aktuelle Situation teilen habe wollen, so wie man das in einer Liebesbeziehung mache, prallen ab. „Hör auf mit deinen Schutzbehauptungen.“

Buchstäblich gegessen sind der mit Holgers Geschäftspartnern geplante Konzertbesuch und das anschließende Abendessen im Restaurant, zu dem er allein geht. Denn mit einer Frau, die kränklich sei und sich nicht richtig darauf freue, wolle er nichts unternehmen, so Holger in der Paartherapie.

Was passiert, wenn die Deutungshoheit in einer Partnerschaft von nur einer Person beansprucht wird? Sehen wir uns das anhand von zentralen Warnzeichen genauer an: