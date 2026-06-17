Spitzentöne: Ließ Thomas Mann von der KI schreiben?

Deshalb habe ich ihm eineinhalb Zufallsseiten aus dem „Zauberberg“ zugemittelt. Und jetzt? Ist mindestens posthum der Nobelpreis beim Teufel.

Denn rasend schnell ließ der Pangram das Thomas-Mann-Konstrukt durch die Blechganglien rauschen. Es dauerte nur Sekunden bis zum niederschmetternden Resultat: „60 % KI-generiert – 40 % von Menschen geschriebener Text“!

Kein Irrtum möglich: „60 % Ihres Textes weisen Anzeichen von KI auf“, holt er in drohendem Verhörton aus, um dann als Good Cop, unter Einsatz des kumpelhaften Du-Worts, das erlösende Angebot nachzuschieben: „Möchtest du diese ,Hans Castorps Jugend und Erziehung‘ humanisieren?“

Wer hätte da nicht „Jetzt humanisieren“ gedrückt? Und was soll ich Ihnen sagen: Weitere Sekunden später erreichte mich die Entwarnung. „Erfolgreich vermenschlicht“ ist der „Zauberberg“ zum guten Ende doch noch! Ein „100 % von Menschen geschriebener Text“!

Sie können sich vorstellen, wie begierig ich auf das Resultat war. „Hol dir 100 % Unikat, 0 % KI – den Originalsinn bewahren – wähle deinen Textstil“! Da kann man nur schwer widerstehen. Leider kam jetzt der Haken namens „4-Wochen-Plan 14,99 € statt 20,00 €“.

Mit anderen Worten: Pangram bietet Ihnen unverblümt gebührenpflichtigen Betrug an, indem er Ihren Text in jenen sprachlosen Schwachsinn verwandelt, den seinerseits jeder Blechtrottel als KI-generiert identifizieren kann. Die eschersche Endlostreppe hat da erfolgreich das Baumaterial gewechselt.

Und ich frage mich, welche Preziosen potenzieller Weltliteratur der deutsche Digitalisierungsminister in seinem Schreibtisch verwahrt hatte, ehe ihn Pangram oder sonst einer seiner Sorte humanisiert hat.