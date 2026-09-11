Herr Leslie, wir haben da noch eine Frage

John Lennon starb mit 40, Paul McCartney hatte Jahrzehnte, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Hat sich das historische Gleichgewicht zwischen beiden dadurch verschoben?

Ja, allerdings nur sehr langsam. Für Pauls Ruf war es zuerst ein Nachteil, dass er derjenige war, der weiterlebte. Die Musikpresse liebte John und sah in ihm einen Helden der Gegenkultur. Paul dagegen galt als Enttäuschung, weil er scheinbar nichts lieber tat, als mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen zu sein. In den Siebzigern konnte man kaum uncooler sein. Diesen PR-Krieg hat er verloren. Nach Johns Ermordung verstärkte sich das. John wurde zu einer Art Heiligen, während Paul weiter abgewertet wurde. Erst in den vergangenen 20 Jahren hat sich sein Ansehen verbessert. Inzwischen ist weitgehend anerkannt, dass Paul ein Genie auf demselben Niveau ist.