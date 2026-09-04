Herr Mraz, wir haben noch eine Frage

Was kochen Sie, wenn sie niemandem etwas beweisen müssen?

Ich würde zu Hause nie versuchen zu beweisen, dass ich ein Sternekoch bin. Da mag ich es einfach. Ich liebe Pizza aus dem eigenen Ofen, mache gerne Sushi oder Pasta, auch einen ganzen Braten. Eigentlich habe ich erst angefangen, zu Hause zu kochen, als ich Kinder bekommen habe. Davor war mein Kühlschrank meistens leer – ich hätte ihn gar nicht gebraucht. Ich sage immer: Das Schlimmste ist, wenn man sich das romantische Zusammensein mit Köchen oder Köchinnen so vorstellt, dass sie zu Hause ständig kochen. In Wahrheit sind sie fünf Tage die Woche abends nicht da und wollen am Wochenende meistens auch nicht mehr kochen.