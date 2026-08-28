Herr Filzmaier, wir haben da noch eine Frage

Welche Randsportart ist Ihnen die liebste?

Schach, denn das habe ich als Jugendlicher selbst gespielt. Damals haben das allerdings hauptsächlich Burschen gemacht. Darum hat mich das als pubertierenden Teenager dann irgendwann nicht mehr so interessiert. Was ich aber in sehr positiver Erinnerung habe: Es gab ein Jugend-Schachturnier im damaligen Jugoslawien. Und für die Teilnahme daran wurde ich eine Woche von der Schule freigestellt – im Mai. Heute spiele ich allerdings nicht mehr selbst Schach.