Herr Filzmaier, wir haben da noch eine Frage

Der Politikwissenschaftler erzählt, warum er als Jugendlicher Schach spielte, dafür sogar eine Woche schulfrei bekam und heute nicht mehr selbst zum Brett greift.
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Welche Randsportart ist Ihnen die liebste?
Schach, denn das habe ich als Jugendlicher selbst gespielt. Damals haben das allerdings hauptsächlich Burschen gemacht. Darum hat mich das als pubertierenden Teenager dann irgendwann nicht mehr so interessiert. Was ich aber in sehr positiver Erinnerung habe: Es gab ein Jugend-Schachturnier im damaligen Jugoslawien. Und für die Teilnahme daran wurde ich eine Woche von der Schule freigestellt – im Mai. Heute spiele ich allerdings nicht mehr selbst Schach.
Steckbrief
Peter Filzmaier
Peter Filzmaier hat Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert. Heute ist der Wiener Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität in Krems und lehrt an der Uni Graz politische Kommunikation. Er ist zudem Geschäftsführer des Instituts für Strategieanalysen und viel gefragter politischer Analytiker im ORF. Sport ist seine Leidenschaft und auch hier ist er mit umfassendem Detailwissen häufig in den Medien.