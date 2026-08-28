ABO

Herr Filzmaier, wir haben da noch eine Frage

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Peter Filzmaier

©Matt Observe
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Der Politikwissenschaftler erzählt, warum er als Jugendlicher Schach spielte, dafür sogar eine Woche schulfrei bekam und heute nicht mehr selbst zum Brett greift.

von

News auf Google bevorzugen

Welche Randsportart ist Ihnen die liebste?

Schach, denn das habe ich als Jugendlicher selbst gespielt. Damals haben das allerdings hauptsächlich Burschen gemacht. Darum hat mich das als pubertierenden Teenager dann irgendwann nicht mehr so interessiert. Was ich aber in sehr positiver Erinnerung habe: Es gab ein Jugend-Schachturnier im damaligen Jugoslawien. Und für die Teilnahme daran wurde ich eine Woche von der Schule freigestellt – im Mai. Heute spiele ich allerdings nicht mehr selbst Schach.

Steckbrief

Peter Filzmaier

geboren
05.09.1967
Geburtsort
Wien
Beruf
Politikwissenschaftler

Peter Filzmaier hat Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert. Heute ist der Wiener Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität in Krems und lehrt an der Uni Graz politische Kommunikation. Er ist zudem Geschäftsführer des Instituts für Strategieanalysen und viel gefragter politischer Analytiker im ORF. Sport ist seine Leidenschaft und auch hier ist er mit umfassendem Detailwissen häufig in den Medien.

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Frau Rogenhofer, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Rogenhofer, wir haben da noch eine Frage
Frau Muhr, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Muhr, wir haben da noch eine Frage
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Herr Gödl, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Gödl, wir haben da noch eine Frage
Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage
Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER