Frau Rogenhofer, wir haben da noch eine Frage

Wann haben Sie Ihr Ziel erreicht?

Für das Klima? Das ist eine schwierige Frage. Für Österreich gesprochen: Wenn wir das Ziel der Klimaneutralität 2040 erreicht haben. Aber selbst dann würde es für mich noch weitergehen. Wenn wir es geschafft haben, unsere CO 2 -Emissionen zu reduzieren, stehen wir ja immer noch vor der Frage, wie wir mit unserer Natur umgehen.

Österreich ist Europameister bei der Flächenversiegelung. Wie schaffen wir es, mehr zu schätzen, was wir an wunderschöner Natur haben, die wir aber auch brauchen, um unsere Felder zu bestäuben und Nahrungsmittelsicherheit zu haben? Falls wir die Klimaneutralität schaffen, wäre das mein nächstes Ziel. Also: Mir gehen die Ziele nicht aus.