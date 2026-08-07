Frau Rogenhofer, wir haben da noch eine Frage

Für Katharina Rogenhofer ist Klimaneutralität 2040 nicht das Ende: Danach will sie den Schutz von Natur und Lebensräumen vorantreiben. „Mir gehen die Ziele nicht aus.“
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Wann haben Sie Ihr Ziel erreicht?
Für das Klima? Das ist eine schwierige Frage. Für Österreich gesprochen: Wenn wir das Ziel der Klimaneutralität 2040 erreicht haben. Aber selbst dann würde es für mich noch weitergehen. Wenn wir es geschafft haben, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, stehen wir ja immer noch vor der Frage, wie wir mit unserer Natur umgehen.
Österreich ist Europameister bei der Flächenversiegelung. Wie schaffen wir es, mehr zu schätzen, was wir an wunderschöner Natur haben, die wir aber auch brauchen, um unsere Felder zu bestäuben und Nahrungsmittelsicherheit zu haben? Falls wir die Klimaneutralität schaffen, wäre das mein nächstes Ziel. Also: Mir gehen die Ziele nicht aus.
Steckbrief
Katharina Rogenhofer
Die Wienerin hat Biologie an der Uni Wien sowie Biodiversity, Conservation and Management in Oxford studiert. 2018 war sie Mitbegründerin von Fridays for Future Österreich, ab 2019 war sie Sprecherin des Klimavolksbegehrens, das 380.590 Unterschriften erreicht hat. Seit 2024 leitet sie das von ihr gegründete Kontext Institut für Klimafragen.