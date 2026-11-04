Jana Revedin: „Meine Faszination wächst von Tag zu Tag“

Frau Revedin, wo liegt für Sie die Seele von Venedig?

Meine Seele von Venedig liegt im kleinen Garten in der Calle dello Zuccaro, der Kürbisgasse, in dem wir wohnen dürfen. Hier zogen die Schwestern das Gemüse für die unheilbar Kranken im nahen Ospedale degli Incurabili, über das schon Joseph Brodsky schrieb. Er ist mein tägliches Geschenk.

Die alte Hanfpalme haben noch die Augustinerinnen gepflanzt. Die Oleander tuscheln des Nachts, wenn Wind aufkommt, und die Hortensien sind stolz auf unseren Garten-Star, den alle bewundern, die durch unsere Gasse gehen: einen Ginkgo biloba, den ich aus einer Nuss gezogen habe, die mir im Pariser Jardin des Plantes vor die Füße rollte. Goethes „Baum des Glücks“.

Wo soll man logieren, wenn man das wahre Venedig spüren will? Muss es in der Stadt sein? Oder kann es auch am Lido sein?

Es kann überall in der Lagune sein. Nur wer erlebt und erkennt, dass unsere fruchtbare Lagune die einst dicht besiedeltste Stadt des Mittelalters ernährte, dass sie ihre geniale Verteidigung und ihre offene Perspektive war, kann das Phänomen Venedig verstehen. Wenn Sie allerdings das Venedig von seinerzeit erleben wollen, dessen Sestieri Dörfer waren, in denen jeder jeden kannte und man sich gegenseitig mischte und unterstützte, kommen Sie auf den Dorsoduro, nach Castello, nach Canareggio.

Sie schildern in Ihrem Buch, dass Venedig die beste Kur gegen selbst gemachte Hektik sei? Wie ist das zu verstehen?

Die Zeit steht still, wenn Wind aufkommt, Starkregen, brütende Sonne, oder wenn das Wasser ansteigt. Die Vaproretti werden außer Dienst gestellt und wir gehen alle zu Fuß. Bitte Gummistiefel und Hut nicht vergessen! Wir leben direkt am Meer und die große Natur belehrt uns, wie klein wir Menschen mit unseren vermeintlichen Dringlichkeiten sind. Wie heilsam! Die Zeit ist uns geschenkt, nur die Hast ist teuer.

Sie fahren am liebsten mit dem Zug nach Venedig. Was ist das Besondere, am Bahnhof Santa Lucia anzukommen?

Ich komme gerne morgens an, da erlebe ich eine Stadt, die noch ganz bei sich ist. Ich treffe die Menschen, die hier arbeiten und leben, und unsere Stadt-Gäste, die inzwischen immer öfter und immer länger bleiben, genau, was Venedig verdient hat. Die „Eintagsfliegen“ nehmen seit der Verbannung der Kreuzfahrtschiffe und einem neu etablierten Off-Season-Kultur- und Wissenschafts-Tourismus dankenswerterweise ab.

Ist die Faszination für Sie nach all den Jahren ungebrochen?

Sie wächst von Tag zu Tag.

Sie verweisen im Buch auf Henry James‘ Essayband „Italian Hours“. Er beschreibt darin Venedig als einen Ort, der sich unaufhörlich in seinen Elementen spiegelt und auflöst. Wo kann man das erleben?

Sie nehmen das 6-er Vaporetto von den Zattere zum Lido und kreuzen über das Markusbecken. Da erleben Sie, was meine junge Gärtnerin Eri in „Die Gärtnerin von Venedig“ beim Ankommen in der Stadt erlebt.