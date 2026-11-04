Arnold Rosé: Der erste Geiger von Wien

Ein besonderer Abend fand vor hundert Jahren, am 14. November 1926, in Wien statt. Im Großen Saal des Wiener Musikvereins steht Arnold Rosé am Pult. Auf dem Programm Beethoven, Bach und Tschaikowsky.

Doch der Star des Abends ist nicht Arnold, sondern seine zwanzigjährige Tochter Alma Rosé. Es ist ihr Wiener Konzertdebüt.