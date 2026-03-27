Jana Revedin: „Ohne Empathie sind wir verloren“

Ist die Gärtnerin Eri Ihr Alter Ego?

Wenn Sie das so empfinden, bin ich geehrt! Tatsächlich wollte ich als Kind Gärtnerin werden. Mein Vater, Chirurg und junger Primar seines Krankenhauses, hatte einen einzigen Nachmittag in der Woche ein paar Stunden frei: am Donnerstag, dem „Gartentag“. Schon montags richtete ich seine und meine Gartengeräte her und bereitete alles vor. Meine Mutter, die darauf hoffte , dass ich eines Tages ihren Verlag und ihre emanzipierte Frauenzeitschrift „Lady“ – die erste im Nachkriegseuropa überhaupt – übernähme, freute sich über meine Liebe zu den Gärten, hatte doch Martin Heidegger, ihr Professor, alle seine Werke im Garten geschrieben. Noch heute sagen meine Töchter: „Am glücklichsten ist sie im Garten – und beim Schreiben.“

Gab es einen bestimmten Anlass, dass Sie diesen Roman jetzt geschrieben haben? Die Bepflanzung der Lagune?

Alles, was ich zu Venedig berichte und beschreibe, ist wahr und geschieht heute, vor unseren Augen. Die Stadt erlebt, wie sie das alle hundert Jahre vermag, eine Renaissance, genährt durch ihre eigenen Ressourcen und ihr zweitausendjähriges Erfolgsrezept: Nicht nur Schauplatz und Umschlagplatz von Waren zu sein, sondern Ort von Erfindungen: denken wir an die Lacktechnik, die Stuccomalerei, die schwebende Pfahlbaustruktur, den Terrazzo, die erstmals von Wänden abgelösten Gemälde „auf Canvas“, das Glas! Im letzten Jahrzehnt haben wir die Kreuzfahrtschiffe verbannt, das Hochwasser gezähmt, die Lagune nachgepflanzt – die Flora und Fauna ist lebendig und vielfältig wie seit 200 Jahren nicht, Delphine, Flamingos und Kormorane tummeln sich wieder in der Lagune, die Fischvielfalt hat man so nie gesehen. Der Industriehafen erfindet sich durch nachhaltige Leichtindustrie neu, ein Offshore-Hafen zur ökologischen Verwandlung von Ammoniak in grünes Hydrogen und Methan ist in Planung ... und die Stadt wird zur Heimat für Stiftungen und Assoziationen aus aller Welt, die Kunst, Kultur und Forschung hier ansiedeln. Ich nenne Venedig gerne „Die älteste Stadt der Zukunft“.

Max Frisch scheint Ihr Vorbild?

Ich liebe Max Frisch für seinen guten Blick auf Orte, seine Protagonisten und Atmosphären.

Ihr Philosophieprofessor und Schriftsteller Umberto Eco ebenso?

Umberto Eco ist mein erklärtes Vorbild. Wer wie er bindet uns ganz nebensächlich, ohne je belehrend zu sein, in ein pro­fundes Wissen über Symbole, Archetypen und Erinnerungen ein?