Restaurants, Cafés, Bars: Die besten Adressen in Venedig

Caffé Florian: Kaffeehaus-Tradition aus dem Jahr 1720, lebendig und ohne museale Attitüde.©Depositphotos, Imago
Von der modernen Lagunenküche über traditionsreiche Kaffeehäuser bis zur urigen Weinbar: Ein persönlicher Streifzug durch zehn Lieblingslokale in Venedig – mit Tipps für Bellini, Cicchetti und venezianische Klassiker abseits der üblichen Touristenpfade.
In Venedig gibt es an die 1.500 Restaurants, Cafés und Bars, jedem und jeder, der oder die schon einmal in dieser unvergleichlichen Stadt war, gefallen andere, eine Bestenliste kann daher nur subjektiv sein. Ein Streifzug durch meine ganz persönlichen Lieblingslokale quer durch das venezianische Gastronomiespektrum:
1. Venissa Osteria Contemporanea
Ein Weingut auf der Insel Mazzorbo, in dem die fast verschwundene Lagunen-Rebsorte Dorona kultiviert wird. 2010 eröffneten das zum Weingut gehörende Gourmet-Restaurant und die Osteria, in der mit etwas weniger Pomp ebenso modern venezianisch, kreativ und großartig gekocht wird: Auf die Karte kommen nur saisonale Gemüse und Meeresfrüchte aus der Lagune.
Fondamenta di Santa Caterina
Mazzorbo
30121 Venedig
venissa.it
2. Corte Sconta
Ein Dauerbrenner. Das wunderbare Mittelding aus Restaurant und Osteria gibt es schon seit 1980, es war damals modern und ist es heute immer noch: puristische, elegante Neuinterpretation der venezianischen Küche, nur saisonal, Zutaten fast nur aus der Lagune, Nose-to-fin.
Castello 3886
Calle del Pestrin
30122 Venedig
cortescontave.com
3. Da Celeste
Eines der besten Lokale für Fisch und Meeresfrüchte in der ganzen Lagune, allerdings nach wie vor ein Geheimtipp, da es auf Pellestrina liegt, und die Anfahrt dorthin mit der Buslinie 11 eine kleine Weltreise ist. Die sich lohnt.
Sestrier Vianelli 625B
30126 Pellestrina / Venedig
daceleste.com
4. Harry's Bar
Wirklich in Harry's Bar? Absolut. Auf der ganzen Welt gibt es keinen besseren Bellini als in dieser trotz Weltberühmtheit durchwegs nüchternen, „normalen“ Bar – er ist wirklich klein und kostet € 22,-. Perfekter Service und ein besseres Hühnersalat-Sandwich wird man übrigens auch nur schwer finden.
Calle Vallaresso 1323
30124 Venedig
cipriani.com
5. Caffè Florian
Das Gleiche trifft auf das Caffè Florian zu – trotz aller Touristen soll man hier hin? Wenn man noch nicht dort war: unbedingt. Kaffeehaus-Tradition aus dem Jahr 1720, lebendig und ohne museale Attitüde. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus.
Piazza San Marco 57
30124 Venedig
caffeflorian.com
6. Vino Vero
Ein wunderbares Beispiel für das „junge“ Venedig: Eine urige kleine Weinbar im boomenden Misericordia-Viertel, ausgeschenkt werden ausschließlich Naturweine, zu essen gibt es fantastische Cicchetti, eines köstlicher als das andere. Reserviert werden kann nicht, Sitzplätze gibt es nur wenige, trotzdem ein It-Place.
Fondamenta della Misericordia 2497
Cannareggio
30100 Venedig
vinovero.wine
7. Cantina Do Mori
Das Gleiche, nur halt schon 564 Jahre alt: Im verwinkelten Gassenlabyrinth hinter dem Fischmarkt steht man hier in der uralten Taverne, trinkt preiswerte Weine aus dem Veneto aus einfachen Gläsern und nascht von den ständig nachproduzierten belegten Brötchen.
Calle do Mori 429
San Polo
30125 Venedig
8. All'Arco
Gleich ums Eck dann ins All'Arco, auch sehr klein, auch sehr stimmungsvoll, die hiesigen Cicchetti sind kreativer und spezieller als bei Do Mori, werden mit saisonalen Köstlichkeiten aus der Lagune belegt und zählen zu den besten der Stadt. Das Lokal hat 18.000 Follower auf Instagram, kann sein, dass man sich anstellen muss.
Calle del' Ochialer 436
San Polo
30125 Venedig
instagram.com/allarcovenezia
9. Osteria da Codroma
Ein absoluter Klassiker und fixe Adresse, wenn man venezianische Küche ohne Chichi sucht. Das Lokal vermittelt den Eindruck eines einfachen Beisls, gekocht wird hier aber modern, köstlich und regional.
Fondamenta Briati 2540
Dorsoduro
30123 Venedig
facebook.com/dacodroma
10. Al Squero
Und schließlich noch ein wunderbares, uriges Bacaro, in dem man günstige Weine und köstliche Cicchetti bekommen kann - mit der Besonderheit, sie gegenüber der letzten Gondel-Werkstatt Venedigs zu genießen.
Fondamenta Nani 944
Dorsoduro
30123 Venedig