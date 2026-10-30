Restaurants, Cafés, Bars: Die besten Adressen in Venedig

Gleich ums Eck dann ins All'Arco, auch sehr klein, auch sehr stimmungsvoll, die hiesigen Cicchetti sind kreativer und spezieller als bei Do Mori, werden mit saisonalen Köstlichkeiten aus der Lagune belegt und zählen zu den besten der Stadt. Das Lokal hat 18.000 Follower auf Instagram, kann sein, dass man sich anstellen muss.

Calle del' Ochialer 436

San Polo

30125 Venedig

instagram.com/allarcovenezia