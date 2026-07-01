25 Jahre MuseumsQuartier: Jubiläumsausstellung feierlich eröffnet

Den Auftakt des Abends bildete ein gemeinsamer Rundgang durch die Ausstellung. Im Anschluss folgten Festreden, bevor die Feier bei DJ-Sounds, Flying Buffet sowie einer stimmungsvollen Abend- und Lichtkulisse auf der Libelle ihren Ausklang fand.

„Die Ausstellung Vision und Widerstand thematisiert die Rahmenbedingungen von Veränderung und die Rolle der Kunst in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Insbesondere der jahrzehntelange Kulturkampf um das MuseumsQuartier macht deutlich, dass Visionen stets im Dialog mit Widerständen entstehen und dass sich gerade durch diese Reibungen neue Perspektiven ergeben“, sagte Bettina Leidl.