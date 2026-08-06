Salzburger Festspiele: Die Elite stellt sich hinter Hinterhäuser

Die Welt stand damals still, aber die Festspiele sperrten unter riskanten Bedingungen auf und triumphierten über die Depression.

„Das Wichtige ist, dass wir in diesem Memorandum keine Selbstfeier veranstalten, sondern zum Ausdruck bringen wollten, was Festspiele sein können, sein sollten, vielleicht auch sein müssen: nämlich eine Haltung zur Welt. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wohin sollen sich die Festspiele in Zukunft bewegen, auch perspektivisch, damit es sie nicht nur 100 Jahre, sondern 150, 200 Jahre gibt? Einige Protagonisten, die glauben, auf die Festspiele großen Einfluss nehmen zu müssen, wird es sicher nicht mehr geben“, biegt Hinterhäuser dann auf die Brisanzschiene ein.

„Aber die Festspiele wird es geben. Sie waren ganz wesentlich ein politisches Projekt, ein Friedensprojekt nach dem Ersten Weltkrieg inmitten der sozialen und wirtschaftlichen Katastrophe. Da gab es Menschen, die den Mut hatten, etwas ins Leben zu rufen, das heute noch Bestand hat. Und das sage ich jetzt bewusst: Es ist wirklich nicht in Ordnung, das Kostbarste, was Salzburg der Welt zu bieten hat, als Instrument politischer Kleingeistigkeit zu missbrauchen. Das ist ein sehr gefährlicher Vorgang. Das darf nicht passieren, da müssen wir alle achtsam sein, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Das sitzt, so wie auch Hinterhäusers Dank an Alt-Landeshauptmann Haslauer. Und die Akklamation kommt aus besten Kreisen. „Markus ist ein unglaublicher Visionär und Humanist“, rühmt Philipp Hochmair. „Das ist eine Qualität, die ein Festival dieses Ausmaßes ganz dringend braucht. Dass das auch noch mit so großem Erfolg und künstlerischem Wert verbunden war, das war eine absolute Win-win-Situation. Wie es jetzt zu der Tragödie gekommen ist, kann ich weder beantworten, noch kann ich mich einmischen. Aber den Kopf schütteln und mir das Ganze mit Schaudern ansehen, das kann ich.“