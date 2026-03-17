Wolfgang Hollegha: Farbexplosion im Museum Reinhard Ernst

Obwohl ihm der Abstrakte Expressionismus in Übersee eine würdige künstlerische Heimat geboten hätte, fehlt es ihm in der Stadt an künstlerischer Inspiration. Denn die vermeintlich abstrakten Bildwelten des in Kärnten geborenen Wahlsteirers sind fest in der Realität verankert. „Ich bin kein abstrakter Maler“, sagte er einst über sich und seine Kunst. Holleghas Malerei entspringt stets einem Motiv – sie findet ihren Ursprung in der realen Welt. Oftmals in der steirischen Natur. Davon ausgehend, malte er, was er sah. Dabei beobachtete er so lange, bis Beobachtetes letztlich lebendig wurde. Eine Lebendigkeit, die er in eigener Ästhetik und künstlerischer Sprache auf den Bildträger bannte. So durchlaufen Holleghas künstlerische Ausgangspunkte eine Metamorphose, die das Offensichtliche ganz bewusst hinter sich lässt.