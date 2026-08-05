Spitzentöne: Babylon nebst der Salzach und das Urteil an der Wand

Jetzt wird es eng. Enger noch als das Nadelöhr, dieser natürliche Feind des Kamels. Der Salzburger Festspielfonds – damit wesentlich auch das Kuratorium, also die für den Skandal verantwortliche Landes- und Bundespolitik – muss laut Gerichtsurteil im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes Auskunft erteilen: Was kostet die unmotivierte Trennung vom Intendanten Markus Hinterhäuser fünf Jahre vor Vertragsende im Jahr 2031?

Eine Million wird es wohl sein: Von Hinterhäusers geheim gehaltener Abfertigung abgesehen, müssen mindestens je zwei Jahresgehälter für die interimistische Intendantin Karin Bergmann und ihre persönliche Referentin, dazu die Kosten für die Findungskommission, die Personalberatungsfirma und die Anwälte berechnet werden.

Die Auskunft begehrt der Kunstintellektuelle und Jurist Sven Hartberger, der ein folgenreiches Bändchen vorgelegt hat. „Das Salzburger Große Affentheater“ müssen Sie unbedingt lesen, es dokumentiert mit kühlem Zorn und erhellenden Fakten die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs. Für die Million, so empfiehlt der studierte Jurist, möge sich die Repu­blik wegen Aufsichtsversagens am Privatvermögen der Kuratoren schadlos halten.