5 Gründe, warum sich Hirschls und Kışlals „Content“ im Schauspielhaus lohnt

Eine neue Mitarbeiterin startet bei der Contentfarm Smile Smile Inc.: Das Publikum sammelt zusammen mit der namenlosen Erzählerin erste Eindrücke: Die Firma steht auf dem ausgehöhlten Areal eines ehemaligen Kohleabbaugebiets, inspiriert von Hirschls Zeit als Stadtschreiber in Dortmund. Was sich im Keller befindet, weiß keiner so wirklich, Spekulationen gibt es reichlich. Vielleicht Atommüll. In den Obergeschossen schrotten Mitarbeiter:innen eine Neuauflage von Nokia 3310 Telefonen in Mikrowellen und Hydraulikpressen. Freilich wird das gefilmt – guter Content.

Alles ist ein wenig verschroben, zweckentfremdet, überspitzt. Die Gestikulation der Darsteller:innen genauso wie die Kostüme von Nadine Abena Cobbina – Schwimmbrille am Kopf, Krawatten ums Bein gewickelt, Putzmittel an den Gürtel geschnallt. Aber man gewöhnt sich an all die Eigenheiten, auch an die Erdbeben, versichert Mitarbeiterin Karin.