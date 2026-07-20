Jessica McGawley: „Ich coache Kinder von Superreichen in ein sinnerfülltes Leben“

Ein Luxusproblem, könnte man meinen. Vor allem in einer Zeit, in der viele Gleichaltrige mit einem schwächelnden Arbeitsmarkt, erdrückenden Studienkrediten und einer unsicheren Zukunft kämpfen. Es geht diesen jungen Männern auch nicht um Mitleid. Sie alle versuchen, ihren Platz in einer Gesellschaft zu finden, die großen Reichtum gleichermaßen verehrt und verachtet.

Sie tragen unauffällige, legere Kleidung. Es sind keine Luxusmarken zu sehen. Einige der Anwesenden bemühen sich sogar bewusst darum, möglichst gewöhnlich zu wirken. „Einem oder zwei von ihnen musste ich sogar sagen, sie sollen sich dringend neue Schuhe kaufen“, erzählt Jessica McGawley lachend. Die 39-Jährige ist Gründerin von Dallington, eine Beratungsagentur, die sich darauf spezialisiert hat, Kinder von Superreichen ins Leben zu begleiten. Dabei geht es auch darum, wie man mit Vermögen verantwortungsvoll umgeht, aber vor allem darum, einen Sinn im Leben zu finden.