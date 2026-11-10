Gottfried und Mercedes Helnwein: „Bei uns ging es immer nur um Kunst“

Frau Helnwein, wie konnten Sie neben einem Giganten wie Ihrem Vater Ihre eigene Kunst entwickeln?

Mercedes Helnwein: Das war ganz einfach, denn ich zeichne ganz anders als er: Ich folge immer meinem Instinkt. Dass ich in dieser Familie, in diesem kreativen Umfeld aufgewachsen bin, war ein großer Vorteil, ich hatte immer das Gefühl, dass meine Arbeit gefördert wurde.

Gottfried Helnwein: Ich hatte nie versucht, sie zu beeinflussen. Das Einzige, was ich meinen Kindern geben wollte, war völlige Freiheit – nämlich alles zu tun, was sie wollten. Meine eigene Kindheit in der kleinbürgerlichen Spießerwelt habe ich als Horror empfunden, ich war entsetzt, wie respektlos wir Kinder behandelt wurden. In der Volksschule habe ich einmaal offensichtlich falsch gesungen, was mir erst bewusst wurde, als mir der Lehrer plötzlich eine schallende Ohrfeige verpasste, dass ich alle Engel singen hörte.

Ich habe mir damals geschworen, sollte ich je selbst Kinder haben, dann wäre ich auf ihrer Seite, ich wäre ihr Verbündeter und sie dürften tun, was immer sie wollten. Das sollte meine Rache an dieser Gesellschaft sein. Und das habe ich auch durchgezogen, meine Kinder konnten sich austoben, wie und wo immer sie wollten, auch in meinem Atelier, und netterweise waren sie sogar bereit, für mich Modell zu stehen oder zu liegen, und ich durfte sie sogar bandagieren.

Frau Helnwein, wie konnten Sie da nicht von Ihrem Vater beeinflusst werden?

Mercedes: Von so viel Kunst umgeben zu sein, ist nur vorteilhaft. Wir hatten das Gefühl, dass Kunst etwas Normales und ein wichtiger Teil des Lebens ist. Bei uns gab es in der Kunst keine Grenzen.

Gottfried: Mercedes hat von ihrem sechsten Lebensjahr an immer gezeichnet, kurze Geschichten geschrieben und alles gelesen, was ihr unterkam. Auch ihrem Bruder hat sie ständig vorgelesen, um ihn zur Literatur zu verführen.

Mercedes: Ich habe meinen Bruder porträtiert, und er hat für mich komponiert.

Gottfried: Ich gab den Kindern große Leinwände und Farben. Mein Sohn Ali hat erstaunliche Bilder gemalt und als ihm eines Tages einer meiner Sammler ein Bild für 2.000 Mark abkaufte, nahm er das Geld und kaufte sich eine Violine. Seitdem ist er der Musik verfallen. Er lebt in Los Angeles und ist Komponist. Mercedes habe ich eine kleine V-8-Kamera geschenkt, und sie hat sofort begonnen, neben dem Zeichnen und Schreiben wie wild alles zu filmen, was ihr unterkam. Sie muss Tausende Stunden Filmmaterial von den Sessions mit ihren Freundinnen haben.

Bei uns ging es immer nur um Kunst. Ich habe mich nie in der traditionellen Vaterrolle gesehen, ich habe Autoritäten immer gehasst, die mir vorschreiben wollten, was ich sagen, denken und machen darf und was nicht. Ich wollte nicht Erzieher oder Vorgesetzter meiner Kinder sein, sondern ihr Komplize. Es war von Anfang an eine tiefe Freundschaft. Wir waren eine Bande von Outlaws, „Renegades who play by their own rules“, wie man so schön sagt.

Jedes Gesellschaftssystem ist immer darauf aus, Kinder zu manipulieren und indoktrinieren, um sie zu gefügigen Untertanen zu machen. Meine Kinder wissen das, sie verfolgen ihre eigenen Ziele, treffen ihre eigenen Entscheidungen und sind immun gegen jede Art von Propaganda. Jedes Kind ist ein einzigartiges Individuum mit gewaltigem Potenzial. Kinder brauchen Liebe und vor allem Respekt. Ich muss sagen, es fällt mir viel leichter, Kinder ernst zu nehmen als die meisten Erwachsenen.