Gottfried und Mercedes Helnwein: „Bei uns ging es immer nur um Kunst“

Mercedes und Gottfried Helnwein©Matt Observe
Farben, große Leinwände und völlige Freiheit gab der österreichische Weltkünstler Gottfried Helnwein seinen vier Kindern. Nichts lag ihm ferner, als sie zu beeinflussen. Seine Tochter Mercedes Helnwein ist Künstlerin geworden und in den USA auch als Schriftstellerin erfolgreich. Musik, vor allem Blues, ist ihre zentrale Inspiration. Die Galerie Kovacek & Zetter im ersten Wiener Bezirk widmet ihr eine Ausstellung. Ein Gespräch mit Vater und Tochter über Grenzenlosigkeit in der Kunst, Authentizität, Feminismus und Trump.
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Frau Helnwein, wie konnten Sie neben einem Giganten wie Ihrem Vater Ihre eigene Kunst entwickeln?
Mercedes Helnwein: Das war ganz einfach, denn ich zeichne ganz anders als er: Ich folge immer meinem Instinkt. Dass ich in dieser Familie, in diesem kreativen Umfeld aufgewachsen bin, war ein großer Vorteil, ich hatte immer das Gefühl, dass meine Arbeit gefördert wurde.
Gottfried Helnwein: Ich hatte nie versucht, sie zu beeinflussen. Das Einzige, was ich meinen Kindern geben wollte, war völlige Freiheit – nämlich alles zu tun, was sie wollten. Meine eigene Kindheit in der kleinbürgerlichen Spießerwelt habe ich als Horror empfunden, ich war entsetzt, wie respektlos wir Kinder behandelt wurden. In der Volksschule habe ich einmaal offensichtlich falsch gesungen, was mir erst bewusst wurde, als mir der Lehrer plötzlich eine schallende Ohrfeige verpasste, dass ich alle Engel singen hörte.
Ich habe mir damals geschworen, sollte ich je selbst Kinder haben, dann wäre ich auf ihrer Seite, ich wäre ihr Verbündeter und sie dürften tun, was immer sie wollten. Das sollte meine Rache an dieser Gesellschaft sein. Und das habe ich auch durchgezogen, meine Kinder konnten sich austoben, wie und wo immer sie wollten, auch in meinem Atelier, und netterweise waren sie sogar bereit, für mich Modell zu stehen oder zu liegen, und ich durfte sie sogar bandagieren.
Frau Helnwein, wie konnten Sie da nicht von Ihrem Vater beeinflusst werden?
Mercedes: Von so viel Kunst umgeben zu sein, ist nur vorteilhaft. Wir hatten das Gefühl, dass Kunst etwas Normales und ein wichtiger Teil des Lebens ist. Bei uns gab es in der Kunst keine Grenzen.
Gottfried: Mercedes hat von ihrem sechsten Lebensjahr an immer gezeichnet, kurze Geschichten geschrieben und alles gelesen, was ihr unterkam. Auch ihrem Bruder hat sie ständig vorgelesen, um ihn zur Literatur zu verführen.
Mercedes: Ich habe meinen Bruder porträtiert, und er hat für mich komponiert.
Gottfried: Ich gab den Kindern große Leinwände und Farben. Mein Sohn Ali hat erstaunliche Bilder gemalt und als ihm eines Tages einer meiner Sammler ein Bild für 2.000 Mark abkaufte, nahm er das Geld und kaufte sich eine Violine. Seitdem ist er der Musik verfallen. Er lebt in Los Angeles und ist Komponist. Mercedes habe ich eine kleine V-8-Kamera geschenkt, und sie hat sofort begonnen, neben dem Zeichnen und Schreiben wie wild alles zu filmen, was ihr unterkam. Sie muss Tausende Stunden Filmmaterial von den Sessions mit ihren Freundinnen haben.
Bei uns ging es immer nur um Kunst. Ich habe mich nie in der traditionellen Vaterrolle gesehen, ich habe Autoritäten immer gehasst, die mir vorschreiben wollten, was ich sagen, denken und machen darf und was nicht. Ich wollte nicht Erzieher oder Vorgesetzter meiner Kinder sein, sondern ihr Komplize. Es war von Anfang an eine tiefe Freundschaft. Wir waren eine Bande von Outlaws, „Renegades who play by their own rules“, wie man so schön sagt.
Jedes Gesellschaftssystem ist immer darauf aus, Kinder zu manipulieren und indoktrinieren, um sie zu gefügigen Untertanen zu machen. Meine Kinder wissen das, sie verfolgen ihre eigenen Ziele, treffen ihre eigenen Entscheidungen und sind immun gegen jede Art von Propaganda. Jedes Kind ist ein einzigartiges Individuum mit gewaltigem Potenzial. Kinder brauchen Liebe und vor allem Respekt. Ich muss sagen, es fällt mir viel leichter, Kinder ernst zu nehmen als die meisten Erwachsenen.
Hatten Sie da nie Probleme mit den Lehrern Ihrer Kinder?
Gottfried: Ich habe Schulen immer gehasst und meinen Kindern freigestellt, ob sie zur Schule gehen wollten oder nicht, seltsamerweise wollten sie. Als wir auf unserer Burg in Deutschland lebten, holte ich mir zwei amerikanische Studentinnen als Lehrerinnen, und wir eröffneten für zwei Jahre unsere eigene kleine Privatschule, was eigentlich nicht legal war. Mit dabei waren auch die mexikanischen Freundinnen von Mercedes.
Unser Haus war immer voll mit Kindern aus der Nachbarschaft und oft fanden wir morgens einen Haufen Kinder übereinander in einem Bett liegend, mit dem Hund obendrauf.
Das klingt nach paradiesischen Zuständen.
Mercedes: Das war die beste Zeit meiner Kindheit.
Gottfried: Mercedes ist extrem diszipliniert, sie steht sehr früh auf und schreibt den ganzen Vormittag, dann geht sie ins Atelier und malt. Für sie ist das Schreiben genauso wichtig wie das Malen und Zeichnen. Ihre Sprache ist ja Englisch und sie geht wirklich virtuos mit ihr um.
Frau Helnwein, in Ihren Geschichten und Bildern zeigen Sie oft Alltagsszenen, die etwas Schreckliches vermuten lassen. Ist es Ihr Anspruch an die Kunst, das Dunkel und das Licht im Leben zu zeigen?
Mercedes: Das glaube ich schon. Ich suche in einer Geschichte nach Blickwinkeln, die vielleicht nicht genau dort liegen, wo man sie erwarten würde. Man sagt doch: „Die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion.“ Ich glaube, das stimmt. Die Realität wird nämlich meist durch so viele seltsame, merkwürdige Dinge untergraben, die man nicht erwarten würde. Genau das finde ich interessant.
Vor allem in der Malerei ist es so, dass man in jeder Szene viele unerwartete Aspekte entdecken kann, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ich suche das Ungewöhnliche im Leben, das aber Teil des normalen Alltags ist. Beim Schreiben gehe ich ganz anders vor. Da muss ich eine konkrete Geschichte erzählen, während ich in der Malerei einfach mit einem Moment oder einer Szene spielen kann.
Frau Helnwein: Ihre Malereien wirken wie eine besondere Art von Vexierbildern. Sie zeigen auf den ersten Blick den Alltag. Bei genauer Betrachtung offenbart sich das Ungewöhnliche. Sehe ich das richtig?
Mercedes: Wenn ich eine ganz normale Szene im Alltag betrachte – zum Beispiel ein Wohnzimmer oder eine Einfahrt – weigere ich mich zu glauben, dass das alles normal ist. Ich weiß, dass da etwas Seltsames vor sich geht, und genau das finde ich spannend. Und da ich eben nicht in einem herkömmlichen Umfeld aufgewachsen bin, finde ich das Normale als fiktionale Kulisse spannend.
Steckbrief
Mercedes Helnwein
Mercedes Helnwein wurde am 12. November 1979 in Wien geboren und wuchs in Wien, Deutschland und Irland auf. Eine klassische Ausbildung an einer Kunsthochschule lehnte sie ab. Seit 20 Jahren kann sie Ausstellungen in Berlin, London, Dublin, Los Angeles New York und Wien verbuchen. Mercedes Helnwein ist verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann und ihrem zweijährigen Sohn in Los Angeles.
Wie war das für Sie, als Sie in den USA das „normale“ Leben kennengelernt haben? War es nicht ein Schock, dass man plötzlich erfährt, Feminismus sei doch notwendig?
Mercedes: Ich werde oft zu Themen wie Feminismus befragt. Viele halten mich auch für eine Art Feministin, wenn sie meine Frauenporträts sehen. Frauen sind in meiner Arbeit etwas viel Grundlegenderes und Organischeres als ein Konzept wie der Feminismus. Schon mit vier Jahren habe ich Mädchen gezeichnet und mir Geschichten über sie ausgedacht. Frauen standen kreativ gesehen einfach schon immer im Mittelpunkt meiner Welt. Aber ich bin auch auf einer ganz natürlichen Ebene Feministin.
Gottfried: Ich habe in meinem eigenen Leben ein patriarchalisches System nie erlebt. Die selbstbewussteste, wildeste und frechste Person, die in meiner Kindheit alles dominiert hat, war meine Großmutter mütterlicherseits. Sie kam aus Zagreb, mit 14 Jahren ist sie von zu Hause abgehauen und ist dann ein paar Jahre mit einer Damenband durch die Länder der Monarchie gereist, bevor sie nach Wien kam, Arbeiterin in einer Fabrik wurde, aus der Kirche austrat und Mitglied der Sozialistischen Partei wurde. Im 34er-Jahr hat sie mit dem Schutzbund gekämpft.
Wenn sie auftauchte, haben sich alle weggeduckt. Das genaue Gegenteil war mein Großvater väterlicherseits, er hatte einen wunderbaren Bauernhof im Weinviertel, er hat nie viel geredet, und er war der sanfteste und gütigste Mensch, den ich je getroffen habe. Meine Frau Renate war die stärkste Frau, die ich kenne, sie hat bei Weitem mehr Courage als ich, und eine bessere Mutter könnte ich mir nicht vorstellen.
Frau Helnwein, malen Sie deshalb vor allem Frauen?
Gottfried: Sie hat schon als Kind ununterbrochen Mädchen gezeichnet, es müssen Tausende gewesen sein. Sie sagte: „Ich will auf einem Planeten leben, wo es nur feine Damen gibt.“ Auf meine Frage: „Ganz ohne Männer?“, antwortete sie ganz bestimmt: „Alle Männer gehören auf einen Schmutzplaneten und Flugzeuge sollen um sie herumfliegen und immer mehr Schmutz auf sie abwerfen!“
Mercedes: Da war ich doch erst fünf oder so.
Gottfried: Und mit 13 hatte sie bereits einen doppelseitigen Cartoon über die vertauschten Frauen- und Männerrollen für die Zeitschrift Emma gezeichnet.
Mercedes: Mir wurde klar, dass, so wie ich aufgewachsen bin, Feminismus in der Welt außerhalb meiner Familie noch immer ein sehr wichtiges Anliegen war. Gleichberechtigung war, anders als bei uns, weder selbstverständlich noch die Norm. Auch in weniger schwerwiegenden Bereichen fiel mir das auf.
Als ich mit 20 in die USA zog, verließen sich manche Mädchen darauf, dass Männer für sie im Leben sorgen, also ihre Existenz absichern. Mir wäre nie eingefallen, dass ich einen Mann zum Überleben brauche. Eine Freundin erklärte mir einmal, wie man Männer dazu bringt, in einer Bar Getränke zu spendieren. Ich verstand nicht, warum wir darauf angewiesen sein sollten und warum wir unsere Drinks nicht einfach selbst kaufen konnten.
Der Trend der Tradwives scheint in den vergangenen Jahren noch stärker geworden zu sein. Ist das nicht erschreckend?
Mercedes: Was sollte ich dagegen haben, wenn eine Frau gern auf einer Farm lebt, ihr Gemüse anbauen und sechs Kinder aufziehen will?
Unter Trump hat sich dieser Trend doch noch verstärkt. Wie hat er das Leben in den USA verändert?
Gottfried: Das amerikanische Imperium befindet sich gerade in der Caligula-Phase. Der einzige Vorteil dabei ist, dass Trump die hässliche Fratze dieses gangsterkapitalistischen Systems nun für alle offenbar gemacht hat. Er hat Schluss gemacht mit dem moralischen Oberlehrergetue, dieser „Erfinder der Demokratie“. Er hat das sogenannte Verteidigungsministerium in das umbenannt, was es tatsächlich ist und immer war: das Kriegsministerium, und er prahlt damit, dass er den Iran jederzeit vollkommen auslöschen könnte, sollte ihm gerade der Sinn danach stehen.
Das Leben von 160 sechsjährigen Mädchen hat er in ihrer Schule mit zwei Tomahawk-Missiles schon ausgelöscht. Mit Insidertrading und gigantischen Bestechungsgeldern hat er sich und seine Familienmitglieder zu mehrfachen Milliardären gemacht, die Epstein Files bleiben geschlossen, „because it would hurt my friends“, Grönland muss ihm bald ausgeliefert werden, sonst setzt’s was, und den Atlantischen oder Pazifischen will er in „Trump-Ozean“ umbenennen. Welchen von beiden, das überlegt er sich noch. Wirklich, das Einzige, was uns bleibt, ist die Kunst.
Wie wirken sich diese düsteren Zeiten auf Ihr Schaffen aus?
Mercedes: Auf mich hat das keinen direkten Einfluss, ich verfolge meine eigenen Ziele. Das Wichtigste ist für mich, dass ich mir als Künstlerin treu bleibe und mich durch nichts beeinflussen lasse.
Haben es Künstler heute denn nicht noch schwerer?
Mercedes: Es war nie einfach, ein Künstler zu sein. Der beste Weg, all dem, was gerade passiert, entgegenzuwirken, ist, so gut und so authentisch wie möglich zu bleiben.
Einige Museen heben es jetzt besonders hervor, wenn sie Künstlerinnen ausstellen. Hat die Albertina bei Ihnen schon angefragt?
Mercedes: Das wäre großartig!
Hilft Ihnen Ihr Name da nicht?
Gottfried: Mercedes war schon immer autark und unabhängig, sie wird sich durchsetzen. Jeder Künstler ist immer auf sich allein gestellt und ist immer ein gutes Ziel für Angriffe. Wenn man als Künstler auf Fairness und Gerechtigkeit hofft, hat man schon verloren.
Wie kann man sich als Künstler dagegen wappnen?
Mercedes: Durchhaltevermögen ist eines der wichtigsten Dinge für einen Künstler. Ich kenne talentierte Kollegen, auch Musiker, die aufgegeben haben, weil die Welt nicht fair zu ihnen war.
Gottfried: Relevante Kunst hatte es immer schwer, denken Sie an Schiele, Bulgakow, Oscar Wilde und all die anderen Künstler, die bekämpft, verhöhnt, zensiert und verboten wurden. Relevante Künstler passen sich nicht an, sie gehören nicht zum Mainstream. Damien Hirst sagte einmal, Kunst und Kunstmarkt sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. In der Kunst geht’s ums Leben, im Kunstmarkt ums Geld.
Was sollte ein Kunstwerk heute bewirken?
Mercedes: Es sollte berühren, Menschen aus der Realität des Augenblicks herausreißen …
Gottfried: Es ist so, wie Kandinsky gesagt hat, wirkliche Kunst kommt aus einer inneren Notwendigkeit. Dem eigenen Weg zu folgen, ist das Einzige was bleibt. Die Frage, ob man verstanden wird und etwas damit bewirkt, kommt erst danach.
Steckbrief
Gottfried Helnwein
Gottfried Helnwein wurde am 8. Oktober 1948 in Wien geboren, studierte an der Graphischen BundesLehr-und Versuchsanstalt, dann bei Rudolf Hausner an der Akademie. Seine hyperrealistischen Darstellungen gequälter Kinder erregten früh Aufsehen. Helnwein ging erst nach Deutschland, dann in die USA und Irland. Heute lebt der österreichisch-irische Doppelstaatsbürger in Irland und in Florida. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und vier Enkel.