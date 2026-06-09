Fußball: Die Diktatur der Pfeife

Zu Beginn stellte jede Mannschaft einen Vertreter, die Umpires, die an den Seiten des Spielfelds standen. 1871 tauchte zum ersten Mal der Begriff „Referee“ auf, der sich einmischte, wenn die beiden Umpire sich nicht einigten. Ab 1891 kontrollierte ein Referee alleine das Spiel.

Die Idee der Pfeife kam nicht aus dem Sport, sondern aus der Welt der Ordnungsmacht. Der Handwerker Joseph Hudson aus Birmingham wollte eine effektivere Pfeife für die Polizei entwickeln. 1883 stellte Hudson die „Acme Thunderer“ vor. Im Gegensatz zu früheren Pfeifen verwendete dieses Modell eine kleine Korkkugel im Inneren, die einen kraftvollen, trillernden Klang erzeugte. Der Fußball übernahm sie sofort. Zum ersten Mal angeblich beim Spiel Nottingham Forest gegen Sheffield Norfolk.