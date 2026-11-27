Die Auszeichnung als Mediapersönlichkeit des Jahres 2026 ging an Matthias Seiringer. Er setzte sich mit knapp 40 Prozent aller Stimmen durch. Seit mehr als 15 Jahren gestaltet er die digitale Vermarktung eines der reichweitenstärksten Medienhäuser Österreichs und engagiert sich für den heimischen Medienstandort. Fünf Branchenpersönlichkeiten hatten es auf die Shortlist geschafft. Die Wahl wurde vom Meinungsforschungsinstitut IFES begleitet, Gewista unterstützte die Auszeichnung als Sponsor.

Zum vierten Mal vergab das fmp außerdem den Titel „Panelist of the Year“. Dieser ging an Laura Sophie Dvorak-Maihoffer, die mit ihrer Expertise die Diskussionen bei den fmp TALKs bereichert. Im Laufe des Jahres fanden fünf Veranstaltungen dieser Reihe statt. Überreicht wurde der Preis von Elisabeth Frank, Managing Director von RTL AdAlliance Austria.