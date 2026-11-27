Bei der fmp MEDIANIGHT 2026 in Wien wurden Matthias Seiringer und Laura Sophie Dvorak-Maihoffer ausgezeichnet. Zum Unwort des Jahres kürte die Media-Community den Begriff „Snackable Content“. Auch mentale Gesundheit stand im Mittelpunkt des Branchentreffens.
Bei der fmp MEDIANIGHT 2026 traf sich die österreichische Medien- und Kommunikationsbranche, um das Branchenjahr Revue passieren zu lassen und herausragende Persönlichkeiten auszuzeichnen. Das forum media planung (fmp) vergab mehrere Preise und stellte eine neue Initiative zur mentalen Gesundheit in der Media-Community vor.
Durch den Abend führten Petra Hofstätter und Kathi Fröhlich-Boyer. Im Namen des fmp-Vorstands betonten sie die Bedeutung von Austausch, Vernetzung und gemeinsamem Lernen.
Matthias Seiringer und Laura Sophie Dvorak-Maihoffer ausgezeichnet
Die Auszeichnung als Mediapersönlichkeit des Jahres 2026 ging an Matthias Seiringer. Er setzte sich mit knapp 40 Prozent aller Stimmen durch. Seit mehr als 15 Jahren gestaltet er die digitale Vermarktung eines der reichweitenstärksten Medienhäuser Österreichs und engagiert sich für den heimischen Medienstandort. Fünf Branchenpersönlichkeiten hatten es auf die Shortlist geschafft. Die Wahl wurde vom Meinungsforschungsinstitut IFES begleitet, Gewista unterstützte die Auszeichnung als Sponsor.
Zum vierten Mal vergab das fmp außerdem den Titel „Panelist of the Year“. Dieser ging an Laura Sophie Dvorak-Maihoffer, die mit ihrer Expertise die Diskussionen bei den fmp TALKs bereichert. Im Laufe des Jahres fanden fünf Veranstaltungen dieser Reihe statt. Überreicht wurde der Preis von Elisabeth Frank, Managing Director von RTL AdAlliance Austria.
„Snackable Content“ zum Unwort des Jahres gewählt
Mit 29 Prozent der Stimmen setzte sich „Snackable Content“ bei der Wahl zum Unwort des Jahres gegen „GenZ“ durch. Im Vorjahr hatte der Begriff „AI Agent“ gewonnen. Die Entscheidung greift einen zentralen Trend der digitalen Kommunikation auf: Inhalte werden zunehmend auf kurze, schnell konsumierbare Formate zugeschnitten. Damit stellt sich auch die Frage, wie komplexe Themen unter diesen Bedingungen ausreichend Raum erhalten. Präsentiert wurde das Ergebnis von Bernhard Gily, Verlagsleiter des medianet Verlags.
Neue Initiative für mentale Gesundheit
Mit der Mental-Health-Serie „PSYCH:LAB – Pause ist kein KPI“ stellte das forum media planung eine neue Initiative vor, die das Bewusstsein für psychische Gesundheit in der Media-Branche stärken soll. Das Projekt entstand gemeinsam mit Clarissa Toifl und Sarah Slavik, zwei Studentinnen der USTP St. Pölten.
Über den fmp-Newsletter und LinkedIn sollen künftig regelmäßig Impulse zum Umgang mit den Belastungen einer schnelllebigen Arbeitswelt veröffentlicht werden. Damit rückte das Branchentreffen neben den Auszeichnungen auch die Arbeitsbedingungen und das Wohlbefinden in der Medienbranche in den Fokus.