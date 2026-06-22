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Florian Baumgartner: Social Recruiting, KI & neue Wege im Marketing

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Vom Radio ins Unternehmertum: So wurde Florian Baumgartner zum Gipfelstürmer

In dieser Folge von oö ungefiltert spricht Florian Baumgartner, Gründer der Werbeagentur Gipfelstürmer und Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Oberösterreich, über seinen beruflichen Weg und die Herausforderungen des modernen Unternehmertums.

Er erzählt, wie ihn seine ersten Erfahrungen bei Radio und Fernsehen geprägt haben, warum er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat und wie sich seine Agentur über die Jahre entwickelt hat. Dabei wird deutlich, wie stark sich die Werbe- und Kommunikationsbranche verändert hat und warum Anpassungsfähigkeit heute wichtiger denn je ist.

Ein Schwerpunkt des Gesprächs liegt auf dem Thema Social Recruiting. Florian Baumgartner erklärt, wie Unternehmen heute qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen können und welche Rolle digitale Kanäle dabei spielen. Auch die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Recruiting und Marketing werden praxisnah beleuchtet.

Darüber hinaus spricht er über die Bedeutung von Netzwerken, den Wert einer starken Unternehmergemeinschaft und die Chancen, die sich insbesondere für junge Unternehmerinnen und Unternehmer in Oberösterreich bieten. Für ihn sind Austausch, gegenseitige Unterstützung und kontinuierliches Lernen wichtige Erfolgsfaktoren.

Auch persönliche Themen kommen nicht zu kurz: Florian Baumgartner erzählt, wie er Familie, Ehrenamt und Unternehmertum miteinander verbindet, welche Bedeutung Ausgleich und Hobbys für ihn haben und welche Werte ihn im Berufs- und Privatleben begleiten.

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