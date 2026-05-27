Was Frauen wünschen und Männer glauben leisten zu müssen

Liebe und Sexualität werden von Männern oftmals zur Bedürfnisbefriedigung, Wunscherfüllung und Abwehr von Verlustängsten geradezu „entwickelt“ und „geplant“. Absichtsvoll und kalkulatorisch, nach dem Motto: „So lange ich ihre Träume im Bett erfülle, bleibt sie bei mir.“

Und Hannes und Elvira? Er steuert das gemeinsame Beziehungsschiff je nach Windstärke: Will sie dies, versucht er stets zu liefern. Will sie was anderes, bemüht er sich zu erraten, was sie anders haben will. Irgendwann bricht aber jeder in dieser „Wert-durch-Leistung“-Abwärtsspirale zusammen, worauf häufig Schweigen eintritt.

Nicht aus Ablehnung, sondern aus purer Hilflosigkeit. Weil das, was beim erfüllenden Sex am wichtigsten ist, vergessen wurde: Das offene Gespräch, wo Hannes sich auch darüber äußern kann, dass ihm Elviras Fesselspiele gar nicht liegen und er es nur aus Verlustangst so macht. Elviras extravagante Leidenschaften entstehen aus dem Irrtum, Hannes wolle insgeheim noch mehr davon, worauf sie sich durch seine aktive Teilnahme zu immer bizarreren Sexspielen inspiriert fühlt. Liebe geht aber anders und ist nicht bizarr oder spekulativ. Sondern offenherzig.