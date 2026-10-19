Fall Lindsay Clancy: Extremes Mitgefühl zur kollektiven Entlastung

Die US-Amerikanerin Lindsay Clancy soll im Jänner 2023 ihre drei kleinen Kinder getötet haben. Ihre Verteidigung führte im ersten gescheiterten Prozess die Tat auf eine schwere psychische Erkrankung zurück und argumentierte, Clancy sei zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen.

Der Fall polarisiert indessen weit über Amerikas Grenzen hinaus die Öffentlichkeit. Während Lindsay Clancy für manche zur Symbolfigur postnatal erkrankter Mütter geworden ist, werfen das extreme Mitgefühl und die Identifikation mit der Angeklagten grundlegende psychologische und ethische Fragen auf.