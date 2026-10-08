Emmy Werner: Der scharfe Blick des Engels

Dass sie 1988 „als erste Frau“ eine hiesige Großbühne übernahm, wird wieder gellend ausgetrommelt. Ist aber ohne Belang und hat mit dem flügelschlagenden Diversitäts- und Quotengeschrei von heute nichts zu tun. Ja, Emmy Werners Spielplan war weiblich, und sie entdeckte großartige Schauspielerinnen wie Birgit Doll.

Aber er war weiblich, weil die grandiosen Frauengestalten von Euripides, Sophokles, Schiller, Ibsen, Hebbel, Kleist, Horváth, Brecht, Williams in seinem Zentrum leuchteten. „Nach wie vor“, beantwortet sie diplomatisch, aber unmissverständlich die sich aufdrängende Frage, „sollten Frauen auch in der Kunst so viel wie möglich gefördert werden. Quoten allerdings halte ich in nichtkünstlerischen Unternehmungen für nötiger. In der Kunst gilt: Es muss immer die oder der Bessere eingesetzt werden.“

Damit ist das Gespräch von selbst zum todfaden Wikipedia-Belehrungsgeschwafel namens der entgleisten Postdramatik gelangt.

Den Monolog der Wegbereiterin hiesiger Theateravantgarde – sie hat auch dem Genie Gert Jonke die Bühne geöffnet – lässt man besser für sich argumentieren. „Ich bin inzwischen ganz feindselig gegen die vielen Videos am Theater. Jetzt bin ich schon so alt und maße mir nicht an, zu sagen, was am Theater geht oder nicht. Aber es geht um die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte! Das Theater erzählt Geschichten. Und die Sprache! Das sind meine zwei Lieblingswörter. Die Geschichte, die Sprache und dann die Schauspieler. Dann kommt lang nichts, dann der Regisseur, und dann kann man ein Bühnenbild machen.“ Wer folgerichtig die Regie für arg überschätzt hält, kann sich an der Anekdote von den beiden alten Burgschauspielern bestätigen, die Emmy Werner überliefert. „Dort, wo du stehst“, sagt der eine zum anderen, „kann ich nicht stehen, wo ich stehe, kannst du nicht stehen. Das genügt.“

Den Austausch ganzer Ensembles bei Direktionsübernahmen musste sie selbst nach ihrem Abgang erleiden, sie hatte Stars aufgebaut, die dann an der Josefstadt noch heller glänzten: Wer vom Publikum geliebt werde, habe Bleiberecht erworben.

Gloger, so ist anzumerken, war diesbezüglich privilegiert, weil sein fataler Vorgänger seine Importtruppe nach Köln weitergeschleust hat. „Aber“, räumt Emmy Werner vorsorglich ein, „auch ich habe neue Leute geholt, und ich spiele jetzt mit sehr guten Jungen.“