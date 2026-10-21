Männerberatung: Warum Täterarbeit allein nicht reicht

Ein weiterer Schwerpunkt der Männerberatung ist die Arbeit mit Männern, die selbst Gewalt ausgeübt haben. Ein Teil kommt aufgrund einer gerichtlichen Weisung, mehr als die Hälfte jedoch freiwillig oder aufgrund einer Fremdmotivation – etwa auf Druck von Partnerinnen, Angehörigen oder anderen Personen aus dem Umfeld.

In offenen Gruppen treffen Männer mit unterschiedlichen Erfahrungen aufeinander. Einige stehen am Anfang des achtmonatigen Programms, andere haben es bereits abgeschlossen. „Gerade diese Männer sind für die Gruppe sehr wichtig, weil die anderen an ihnen sehen können: Da ist jemand, der etwas wirklich Schlimmes getan hat, aber dazu steht. Er kann erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie er damals gedacht hat und wie er heute darüber denkt. Und er kann auch berichten, was sich in seinem Leben verändert hat, seit er begonnen hat, an sich und seinem Verhalten zu arbeiten“, meint Steger.

Die konkrete Tat wird in diesem Prozess nicht moralisch oder strafrechtlich bewertet. Entscheidend sind vielmehr Fragen wie: Was waren die Gründe für die Tat? Warum ist diese Situation entstanden, in der ein Mann Gewalt ausgeübt hat, und warum gerade in dieser Form? „Ein wichtiger Punkt ist, die eigenen Warnsignale zu erkennen: Wann merke ich bei mir selbst, dass es in Richtung Eskalation driftet? Die Tat wird verurteilt – im Sinne von: Das war nicht richtig. Gleichzeitig versuchen wir, den Menschen dahinter zu sehen“, sagt Steger.