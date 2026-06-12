„Matisse der Pop Art“: David Hockney 88-jährig gestorben

Kaum ein Künstler verkörperte den Wandel des Lebensgefühls der westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg besser als David Hockney. Nun ist der legendäre britische Maler kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben. Mit seinen von einem Spiel aus kräftigen Farben und Licht geprägten Gemälden wurde er zu einem der einflussreichsten Maler des 20. und des 21. Jahrhunderts.

Auch in Österreich hinterließ er seine Spuren: 2022 widmete ihm das inzwischen geschlossene Bank Austria Kunstforum in Wien mit 125 Arbeiten aus sechs Schaffensdekaden die erste umfangreiche Schau in Österreich, in der Saison 2012/2013 gestaltete er unter dem Titel „Wien Musik“ den Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper, gemalt hatte er das bunte Monumentalgemälde am iPad. Das Werk zeigte eine stilisierte Guckkastenbühne, die in die Tiefe des Bildes führte, in dessen Zentrum die comicartigen Worte Wien und Musik standen. Im Vordergrund waren stilisierte Souffleusenkuppeln und ein Auditorium zu erkennen.