Clemens J. Setz: „Als wären wir Erzähler eine Vorform der KI …“

Die Musik von John Cage interessiert heute nicht mehr viele, aber ich höre sie gern. Seine Schriften, seine Philosophie sind bei ihm eine separate Kunst. Man könnte dieses Phänomen mit dem von Thomas Bernhard vergleichen. Manche mögen die grimmige Strenge seiner Romane nicht, aber seine Interviews, vor allem die fürs Fernsehen lieben sie. Diese waren für Bernhard so eine Art Nebenkunst. Das ist auch so bei Cage. Seine Tagebücher würde ich gerne übersetzen. Viele lieben ihn, weil er das Verständnis von Musik emanzipiert hat. Es geht ums Initiieren eines Prozesses, von dem man sich dann überrollen lässt. Das sind Naturgewalten, die man so nicht geplant hat.

Ließe sich das nicht auch auf Ihr Schreiben umlegen? Ihre Geschichten muten wie solche Kompositionen an und das seit Ihrem frühen Roman „Frequenzen“ und jetzt diese Erzählungen, die menschliche Abgründe aufreißen. Überwältigen Sie sich damit nicht manchmal selbst?

Dieser frühe Roman von mir ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wie eine Geschichte überlaufen kann, wie das Wasser in einer Badewanne. Ich hatte damals einfach noch nicht das Handwerk, um eine so mehrstöckige, komplexe Geschichte zu schreiben.

Musik spielt offensichtlich für Sie eine Rolle. Haben Sie schon jemals daran gedacht, ein Opernlibretto zu schreiben?

Ich hatte sogar schon eine zaghafte Idee dafür. Das mag jetzt auf den ersten Blick albern klingen. Die Figuren wären jene, die in Spam-Mails auftreten, der Prinz aus Nigeria, der krebskranken Millionär aus Amerika, die einem Millionen Euro überweisen wollen, der Penisvergrößerer. Alle möglichen Leute, die einem unnützes Service anbieten wollen.

Aber ich glaube, da braucht man zuerst die Musik, denn wenn ein Libretto zu sehr eigenständig für sich lebt, ist etwas falsch. Es darf nicht in Konkurrenz zur Musik stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch funktionieren würde, wie im Barock, als Metastasio seine genialen Libretti mit viel Wortwitz geschrieben hat. Er war fast so etwas wie ein Shakespeare für die Musik.

In Ihrem Erzählband schildern Sie einen Psychopathen, kennen Sie solche Leute aus dem wirklichen Leben?

Ja, ich bin in meinem Leben einigen echten Psychopathen begegnet. Glücklicherweise war ich nicht durch die Umstände oder sonst irgendwelche Faktoren dazu verpflichtet, meinen Kontakt mit ihnen aufrechtzuerhalten.

Sie verglichen zuvor Noisebands mit den Wiener Aktionisten. Eine Ihrer Figuren sagt einmal, „machen wir so etwas wie Aktionismus“. Wie sehen Sie den Wiener Aktionismus heute?

Selbstverletztendes Verhalten in der Kunst gab es immer schon. Vielleicht wirkt das wie etwas Uraltes, wie Mysterienspiele. Deren Prinzip ist eigentlich uralt. Aber in den 1960er Jahren hatte es etwas Frisches, Neues, Provokantes. Zumindest bei den politischen Aktionen. Vielleicht hat das etwas mit der generellen Amnesie nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dass plötzlich uralte Dinge wieder neu gewirkt haben. Aber als Praxis, so wie sie es gemacht haben, war es teilweise wirklich ziemlich interessant durchdacht.

In der Provokation gibt ja dann auch späte Erben, wie Christoph Schlingensief zum Beispiel. Aber es gibt ja auch so etwas wie ein Ungestüm der Jugend, das so viel neu erfindet, was es schon längst gab. Etwas, dass man seine eigenen Fäkalien verkauft. Das hat auch Piero Manzoni gemacht. Es gibt immer einen Vorgänger. Trotzdem waren sie so vorgängerlos wie unerhört, ich würde sie eine witzige Mischung aus traditionsverhaftet und total hergebeamt aus dem Nichts nennen.

Im September widmet das Aktionismus Museum in Wien Otto Mühl eine Ausstellung. Es gibt bereits Einwände. Wie sehen Sie das?

Solange Opfer aus dieser Kommune noch leben oder noch immer nicht wirklich gehört werden, fehlt so einer Ausstellung die Berechtigung. Man könnte sagen, es gibt Künstler, die haben viel ärgere Verbrecher begangen, warum sollte man deren Kunst nicht anschauen? Ich verstehe das Argument. Aber es gibt so viele andere, warum zeigt man ausgerechnete diese Kunst?

Aber niemand Vernünftiger würde sagen, das gehört verboten. Das meine ich auch nicht. Ich sehe so eine Ausstellung als Zynismus. Ich habe den Eindruck, man zeigt diese Arbeiten nur, weil man dann hofft, dass es einen Skandal gibt und deswegen Zulauf und Aufmerksamkeit für ein Museum erwartet. Und gegen diese Art von Zynismus bin ich, denn es gibt schon genug Zynismus in der Politik und sonst auch. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Opfer. Das Museum bekommt seine Publicity, aber ich finde es unnötig. Ich halte es für eine furchtbar schlechte Idee.