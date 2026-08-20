Clemens J. Setz: Ein Virtuose der literarischen Verstörung

Subtil lässt Setz mehrere Daseinsformen ineinander übergehen. Das Leben als sich quälender Künstler und als Vater der in der Liebe zu seiner Tochter aufgeht, und als einen Menschen, der unfähig ist, zu erkennen, welche Verbrechen sein künstlerischer Partner vor ihm verbirgt.

Mit Brillanz verblüfft Setz etwa, wenn er von einem Mann erzählt, der immer wieder dasselbe Damenmodengeschäft aufsucht, um ein bestimmtes Modell eines Cocktailkleids zu kaufen „Das Kleid“). Oder wie er auf sich selbst blickt („Der Mann im Beißanzug“): „Ich war sehr froh, nicht mehr der sich quälende, verschlossene Clemens Setz von früher zu sein, der mit den Büchern. Nein, ich war jetzt der Mann im Beißanzug.“ Eine Metapher, die sich auf seine Texte ummünzen lässt.