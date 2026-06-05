Christian Kircher: Der diskrete Herr der Stürme

Es war fünf vor zwölf seiner Amtszeit, der Glockenschwengel holte schon zur Geisterstunde aus, da wurde es plötzlich laut um Christian Kircher: Seine Endlosforderung, die Subvention der Bundestheater müsse der Inflation angepasst werden, glüht jetzt angesichts drohender Sparvorgaben als Menetekel an den Wänden.

2028 werden alle erwirtschafteten Rücklagen aufgebraucht sein, und dann geht es an die Substanz. Babler lässt schon Bühnenschließungen durchrechnen. Und zwei wöchentliche Schließtage an der stets ausverkauften Staatsoper hätten riesigen Personalabbau und protestierende Touristenmassen zur Folge.

Er hoffe nach wie vor auf Valorisierung, mische sich aber nicht mehr ein, sagt Kircher. Österreichs internationales Ansehen, Tourismus, Wirtschaft – viel ruhe auf der Kultur. „Wenn das in so einem Ausmaß zurückgefahren würde, ginge das an die Substanz des Landes.“

Die wegen der hohen Kosten angegriffene Bundestheater-Gesellschaft Art for Art, zuständig für die Erstellung von Bühnenbildern und Kostümen, nimmt er in Schutz. Deren Spitzenqualität verdiene ein klares Bekenntnis. Eher, so lässt er aufhorchen, seien die Bühnen zu disziplinieren. Den Leading teams – speziell Regisseuren, Bühnen- und Kostümbildnern – sollten nicht verhandelbare Budgetvorgaben gestellt werden.

Am teuersten seien, einigermaßen überraschend, „kurzfristige Änderungen, neue Kostüme, veränderte Bühnenbilder. Ich halte es für missverstandene Freiheit der Kunst, dass all das möglich sein muss“. Und deutlich Richtung Staatsoper: Internationale Gäste seien unerlässlich. Doch widerspreche es dem Bekenntnis zum Ensemble, kleinere Rollen und Covers mit Gästen zu besetzen.