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Christian Kircher: Der diskrete Herr der Stürme

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Christian Kircher

©BTH, Ingo Pertramer
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Er besetzte in Führungsposition vier bedeutendste Opern- und Theaterdirektionen, war am Zwangsrückzug des Salzburger Festspielintendanten Markus Hinterhäuser beteiligt und sucht nun dessen Nachfolger. Christian Kircher, Bundestheaterchef bis 31. März 2026, über Vergangenes und Kommendes.

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Der Öffentlichkeit war er nahezu unbekannt. Keine Ambition hat Christian Kircher gezeigt, seinen schillernden Vorvorgänger Georg Springer in den „Seitenblicken“ abzulösen. Aber als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding hat er die weitaus bedeutendsten Bühnen des Landes mitbesetzt: Er verbrachte Bogdan Roščić in die Staatsoper, Martin Kusej und Stefan Bachmann ans Burgtheater, Lotte de Beer an die Volksoper.

In seine Amtszeit schlugen die Corona-Pandemie und die Teichtmeister-Katastrophe. Am 31. März 2026 zog er sich nach zehn gelungenen Jahren zurück, glaubhaft wegen einer Erkrankung seiner Frau, die den geräumigen Landwirtschaftsbetrieb in der Südsteiermark nicht mehr allein regieren konnte.

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