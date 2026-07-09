Bonnie Tyler im Alter von 75 Jahren gestorben

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einem Monat nach ihrem 75. Geburtstag, teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie „Holding Out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ bekannt. Tyler wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.

Große Erfolge feierte Tyler in den 80er–Jahren. Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin mit der markanten, rauchigen Stimme veröffentlicht. Krankheitsbedingt hatte eine ursprünglich für diesen Sommer geplante Tournee abgesagt werden müssen. Im Herbst wären weitere Auftritte geplant gewesen – darunter auch am 24. November im Wiener Gasometer.