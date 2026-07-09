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Bonnie Tyler ist tot: Ihre neun größten Hits

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Bonnie Tylor geboren als Gaynor Hopkins, starb am 09.07.2026 im Alter von 75 Jahren in Portugal

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Die walisische Sängerin wurde 75 Jahre alt. Diese Songs machten ihre raue Stimme weltbekannt.

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Bonnie Tyler ist tot. Die walisische Sängerin, geboren als Gaynor Hopkins, starb im Alter von 75 Jahren in Portugal, berichten unter anderem Associated Press und Reuters. Bekannt wurde Tyler vor allem durch ihre unverwechselbar raue Stimme und große Popballaden der siebziger und achtziger Jahre.

Der Name wird oft falsch als „Bonnie Taylor“ geschrieben. Gemeint ist Bonnie Tyler, eine der markantesten Stimmen des britischen Pop. Ihr größter Erfolg war „Total Eclipse of the Heart“, ein Welthit von 1983, der in Großbritannien Platz eins erreichte und ihr internationales Profil prägte.

Tyler blieb über Jahrzehnte eine Künstlerin, deren Wirkung größer war als einzelne Chartpositionen. Ihre Stimme, rau und sofort erkennbar, machte Songs wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ zu Popmomenten, die in Filmen, Serien, Werbung und Karaoke Bars weiterleben.

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