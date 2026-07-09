Bonnie Tyler ist tot: Ihre neun größten Hits

Bonnie Tylor geboren als Gaynor Hopkins, starb am 09.07.2026 im Alter von 75 Jahren in Portugal©Imago / APress
Die walisische Sängerin wurde 75 Jahre alt. Diese Songs machten ihre raue Stimme weltbekannt.
Bonnie Tyler ist tot. Die walisische Sängerin, geboren als Gaynor Hopkins, starb im Alter von 75 Jahren in Portugal, berichten unter anderem Associated Press und Reuters. Bekannt wurde Tyler vor allem durch ihre unverwechselbar raue Stimme und große Popballaden der siebziger und achtziger Jahre.
Der Name wird oft falsch als „Bonnie Taylor“ geschrieben. Gemeint ist Bonnie Tyler, eine der markantesten Stimmen des britischen Pop. Ihr größter Erfolg war „Total Eclipse of the Heart“, ein Welthit von 1983, der in Großbritannien Platz eins erreichte und ihr internationales Profil prägte.
Ihre neun wichtigsten Hits:
Ihre neun wichtigsten Hits:
Total Eclipse of the Heart
Ihr Signatursong von 1983, geschrieben von Jim Steinman. Die dramatische Powerballade wurde weltweit zum Klassiker.
It’s a Heartache
Einer ihrer frühen internationalen Durchbrüche. Der Song erreichte Platz vier in Großbritannien und Platz drei in den US Billboard Hot 100.
Holding Out for a Hero
Bekannt aus dem Soundtrack zu „Footloose“. Der Song wurde zu einem ihrer dauerhaft populärsten Titel.
Lost in France
Der Titel brachte Tyler 1976 erstmals breite Aufmerksamkeit und startete ihre Karriere in den Charts.
More Than a Lover
Ein früher Hit aus ihrer RCA Zeit, der ihren Aufstieg in den siebziger Jahren festigte.
Faster Than the Speed of Night
Der Titelsong des Albums, das 1983 in Großbritannien Platz eins erreichte.
Have You Ever Seen the Rain?
Tylers Version des Creedence Clearwater Revival Klassikers gehört bis heute zu ihren meistgehörten Songs auf Streamingplattformen.
Si demain... Turn Around
Die französischsprachige Version von „Total Eclipse of the Heart“ mit Kareen Antonn wurde 2004 in Frankreich ein Nummer eins Erfolg.
Believe in Me
Mit diesem Song trat Bonnie Tyler 2013 für das Vereinigte Königreich beim Eurovision Song Contest an.
Tyler blieb über Jahrzehnte eine Künstlerin, deren Wirkung größer war als einzelne Chartpositionen. Ihre Stimme, rau und sofort erkennbar, machte Songs wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ zu Popmomenten, die in Filmen, Serien, Werbung und Karaoke Bars weiterleben.