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GEWINNSPIEL: Das neue Rolling Stones Album „Foreign Tongues“ auf Vinyl gewinnen

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Ein Highlight für alle Fans der Rolling Stones: Wir verlosen exklusive Vinyl Editionen des neuen Albums „Foreign Tongues“ sowie sowie die beiden 7" Singles „Jealous Lover“ und „In The Stars“.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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Die Rolling Stones präsentieren ihr neues Album

Mit „Foreign Tongues“ knüpfen die Rolling Stones an den Erfolg von Hackney Diamonds an und liefern 14 neue Songs voller Energie, Spielfreude und unverwechselbarem Stones Sound.

Mit dabei sind prominente Gäste wie Paul McCartney, Steve Winwood und Robert Smith. Auch der 2021 verstorbene Charlie Watts ist auf dem Album mit bisher unveröffentlichten Schlagzeugaufnahmen zu hören.

Von rockig über bluesig bis soulig zeigt sich die Band einmal mehr in beeindruckender Form und beweist, dass sie auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Leidenschaft verloren hat.

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Jetzt teilnehmen und gewinnen

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf eines dieser exklusiven Vinyl Highlights der Rolling Stones.

Teilnahmeschluss: 24.07.2026

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Gewinnspiel
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