GEWINNSPIEL: Das neue Rolling Stones Album „Foreign Tongues“ auf Vinyl gewinnen

Mit „Foreign Tongues“ knüpfen die Rolling Stones an den Erfolg von Hackney Diamonds an und liefern 14 neue Songs voller Energie, Spielfreude und unverwechselbarem Stones Sound.

Mit dabei sind prominente Gäste wie Paul McCartney, Steve Winwood und Robert Smith. Auch der 2021 verstorbene Charlie Watts ist auf dem Album mit bisher unveröffentlichten Schlagzeugaufnahmen zu hören.

Von rockig über bluesig bis soulig zeigt sich die Band einmal mehr in beeindruckender Form und beweist, dass sie auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Leidenschaft verloren hat.