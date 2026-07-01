Herz am Herd: Starkes Finale für den guten Zweck

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurde ein Spendenscheck in Höhe von 218.900 Euro an die Team Österreich Tafel übergeben. Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, bedankte sich für die Unterstützung: „In unserem so reichen Österreich gibt es leider viele Menschen, die sogar bei Grundbedürfnissen wie der Versorgung mit Lebensmitteln unsere Hilfe benötigen. Auf sie dürfen wir nicht vergessen.“