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Herz am Herd: Starkes Finale für den guten Zweck

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©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK)/Markus Hechenberger
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Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung auf Gut Wagram endete die Cooking-Roadshow „Herz am Herd“. Dabei wurde ein Spendenscheck über 218.900 Euro zugunsten der Team Österreich Tafel des Österreichischen Roten Kreuzes übergeben.

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Erfolgreicher Abschluss auf Gut Wagram

Mit einem stimmungsvollen Finale auf Gut Wagram in Mitterstockstall fand die Cooking-Roadshow „Herz am Herd“ ihren Abschluss. In den vergangenen Wochen hatten 18 Spitzenköch an acht Standorten Erdäpfelgulasch für die Team Österreich Tafel zubereitet und damit Spenden für Menschen in Not gesammelt.

Spendenscheck für die Team Österreich Tafel

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurde ein Spendenscheck in Höhe von 218.900 Euro an die Team Österreich Tafel übergeben. Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, bedankte sich für die Unterstützung: „In unserem so reichen Österreich gibt es leider viele Menschen, die sogar bei Grundbedürfnissen wie der Versorgung mit Lebensmitteln unsere Hilfe benötigen. Auf sie dürfen wir nicht vergessen.“

Kulinarik, Kunst und Engagement

Toni Mörwald und Silvia Schneider servierten ihre Interpretation des Erdäpfelgulaschs. Das Programm wurde durch Ehrungen, eine Versteigerung exklusiver Priceless-Items, eine Live-Art-Performance von Martin Tardy sowie musikalische Begleitung von Ivan Bykov ergänzt. Durch den Abend führte ORF-Moderator Andi Knoll. Die Veranstaltung stand unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Prominente Unterstützung

Zu den Gästen zählten unter anderem Aaron Karl, Hannes Reichelt, Gregor Seberg, Rudi Roubinek, Roman Rafreider, Elisabeth Grabmer, Hans Reisch, Anna Lea Hausberger und Theresia Palmetzhofer.

Initiator Clemens Strobl, der krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, betonte: „Es ist großartig, wie bereitwillig sich Österreichs beste Köchinnen und Köche für den guten Zweck engagiert haben. Die Resonanz auf unsere Initiative ist überwältigend.“

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