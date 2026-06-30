„Neoh“ bringt Creator auf die Welle

Mit dem Sommer-Event brachte „Neoh“ Sport, Ernährung und Community zusammen. In der Citywave bei der SCS stellten sich Creator, Medienvertreter und Ernährungsberater der künstlichen Welle und bewiesen, dass auch Anfänger rasch erste Surf-Erfolge feiern können.

Für das passende Equipment sorgten eigens gestaltete Surfboards von „Noa“ Surfboards, deren Design das neue „Neoh“-Produkt Milky Choc in Szene setzte.