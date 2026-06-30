„Neoh“ bringt Creator auf die Welle

Unter dem Motto „Surf the wave – not the spike“ lud „Neoh“ zum exklusiven Creator-Event in die Citywave bei der SCS. Im Mittelpunkt standen Surfen, Blutzuckerbewusstsein und das neue Produkt Milky Choc.
Surfen statt Spike
Mit dem Sommer-Event brachte „Neoh“ Sport, Ernährung und Community zusammen. In der Citywave bei der SCS stellten sich Creator, Medienvertreter und Ernährungsberater der künstlichen Welle und bewiesen, dass auch Anfänger rasch erste Surf-Erfolge feiern können.
Für das passende Equipment sorgten eigens gestaltete Surfboards von „Noa“ Surfboards, deren Design das neue „Neoh“-Produkt Milky Choc in Szene setzte.
Erlebnis rund um bewusste Ernährung
Neben dem Surfspaß erwartete die Gäste ein vielseitiges Rahmenprogramm mit einer Blutzucker-Tracking-Station, „Neoh“ Ice Dream sowie einem Gewinnspiel inklusive Jahresvorrat und Blutzucker-Tracker.
Auch „Neoh“-Gründer und CEO Manuel Zeller gab Einblicke in die Hintergründe des Blutzuckertrackings sowie die Philosophie hinter „Neoh“ und stellte den Gästen das Konzept des Unternehmens näher.