Nach Kritik: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll nun doch stattfinden

Nach scharfer Kritik an der Absage einer Gedenkveranstaltung für in der NS-Zeit verfolgte jüdische Musikerinnen und Musiker rudern die Bayreuther Festspiele zurück. Die Veranstaltung soll nun doch stattfinden, wie Festspielleiterin Katharina Wagner der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung (SZ) darüber berichtet.

Wie ursprünglich geplant, soll das Gedenkkonzert mit dem Titel „Verstummte Stimmen“ am Vormittag des 26. Juli, vor der Premiere der Oper „Rienzi“, stattfinden, sagte Wagner der dpa.