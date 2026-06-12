Ausstellung: Skulpturales Doppel

Ab 23. Juni tritt Complojs gläserne Sinnlichkeit erstmals in Resonanz mit der künstlerischen Arbeit seines Bruders Bernhard Comploj. Seit 15 Jahren ergründet dieser in einem geradezu widersprüchlich-brachialen Schaffensprozess – zunächst mit der Motorsäge – und mit tiefgründig-humoristischem Zugang die erotische Seite des Werkstoffes Holz. Eine Ausstellungspremiere!

Zu sehen ist dieser brüderlich-künstlerische Dialog in der HOLLEREI Galerie (15., Hollergasse 9) – einem Ort, der ohne Einschränkungen und regulierende Eingriffe der Kunst das bietet, worauf sie begründet: Freiheit.