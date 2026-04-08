Robert Comploj: „Vollgas, aber bitte ohne Überstunden“

Längst beschreibt sich Robert Comploj als Bildhauer. Paradox, in Anbetracht seines fragilen Werkstoffs? „Überhaupt nicht“, verteidigt er. „Die anderen arbeiten mit Stein, Stahl oder was auch immer und ich eben mit Glas.“ Punkt. Hier, in einem Währinger Hinterhof, entsteht also seit Juni 2023 skulpturale Kunst. Mit Hilfe von Investoren hat sich der Künstler seinen Comploj’schen Mikrokosmos geschaffen: Ein architektonisches Ensemble, bestehend aus drei Bauteilen – einer Werkstatt, einem Showroom mit angrenzender Bürofläche und einem Haus, in dem er wohnt. „Eigentlich wollte ich ja aufs Land, aber weiter als hierher hat mich die Stadtflucht nicht geführt“, so Comploj, der – aus Ermangelung an Möglichkeiten und mit 14 Jahren einfach „keinen Bock“ auf Schule hatte – zunächst das Handwerk des Tischlers erlernte. „Ich weiß, etwas klischeehaft für einen Tiroler“, gesteht er sich ein. „Aber Installateur oder Elektriker haben mir noch weniger getaugt.“

Ebenso widerwillig holt er später auf elterlichen Wunsch die Matura an einer Aufbauschule nach. „An der Glasfachschule Kramsach hatte ich selbst eigentlich nichts mit dem Glasmachen am Hut, aber ich fand es spannend, zu sehen, was die anderen so tun.“ Er belegt schließlich einen abendlichen Schnupperkurs. „Nicht zuletzt, weil die Mädels total auf die Glasmacher abgefahren sind“, kokettiert er. Allem voran findet er aber Gefallen an der Verarbeitung des schwer zu bändigenden Materials und dessen Transformation im Verarbeitungsprozess.

Auf Anraten seines damaligen Lehrers und Mentors, dem Amerikaner Eric, führt ihn seine Faszination schließlich nach New York. „Wenn du das Handwerk ordentlich beherrschen möchtest, musst du in die USA – da führt kein Weg vorbei“, hält er fest. Seinen „American ­Dream“ finanziert er sich als technischer Zeichner für Hotelküchen. Ein zweiwöchiger Intensivkurs im „Corning Museum of Glass“ – der Institution für Glasmacherei – lehrt ihn schließlich die wichtigsten Fertigkeiten des Handwerks und ist Beginn einer zehnjährigen Reise, die ihn über New York nach London und schließlich nach Dänemark führt.