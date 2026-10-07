Spitzentöne: Wofür Babler (nicht) gebraucht worden wäre

Aber der Rest des Portfolios! Als er die Kulturagenden übernommen hat, wurde das wechselweise als Ausdruck der Realitätsverweigerung oder als Verachtungsbekundung der Kunst gegenüber interpretiert. Heute wissen wir: Es war beides. Die Kunst verliert im kommenden Jahr 21 Millionen aus dem Budget, und an eine angebliche kosmetische Minimalkorrektur im Jahr darauf glauben nur wenige.

Schon jetzt droht die Inflation selbst identitätsstiftende Institute wie die Bundestheater zu beschädigen. Deren Rücklagen sind 2028 aufgebraucht, und dass die gellenden Warnungen der Direktoren noch etwas zum Besseren wenden könnten, ist angesichts eines besachwalteten Ressortinhabers unwahrscheinlich.

Auch ansonsten hinterlässt der Kunstvizekanzler nichts Gutes: Der Kultursender ORF III befindet sich in Teilabwicklung. Und Bablers demonstrative Wurschtigkeit, als die Salzburger Landeshauptfrau die Festspiele anlasslos in eine der größten Krisen ihres Bestehens befördert hat, taugt als Exempel dilettantischer Amtsgebarung maximal zur Endnote in der Parteichronik. Wenn nicht gar Sepp Schellhorns Vermutung zutrifft: Babler habe sich sein Schweigen abkaufen lassen, von Salzburger Seite seien ihm dafür ein paar Millionen aus dem Vertrag zum Umbau des Festspielbezirks nachgelassen worden.