Amélie Nothomb: „Literatur kann die Welt retten“

Japan sei ihr liebstes, ihr heiliges Land, konstatiert Amélie Nothomb in ihrem jüngsten Buch „Die unmögliche Rückkehr“. Dort wurde die Autorin von mehr als 30 Bestsellern vor 58 Jahren als Tochter eines belgischen Diplomaten geboren, dort verbrachte sie die glücklichsten Jahre ihrer Kindheit.

Ihre vergangene Reise ins Land der aufgehenden Sonne ließ sie zu einer literarischen Reflexion über Fremdsein und Heimkehr werden. News erreichte sie in ihrer Wahlheimat Paris, wo sie seit mehr als 30 Jahren lebt.

Was macht Ihre Faszination an Japan aus? Die Erinnerung an Ihren Vater, Ihre Kindheit?

Eine Mischung aus all dem. Meine ersten Erinnerungen sind japanisch, meine erste Identifikation war japanisch, meine erste Definition der Welt war japanisch. Weil ich die ersten fünf Jahre meines Lebens in Japan verbrachte, war ich überzeugt, ich sei Japanerin. Ich hatte sogar eine japanische Nanny, Nishio-san. Ich liebte sie genauso sehr wie meine Mutter.

Japanisch und Französisch waren meine beiden Muttersprachen. Es war der Schock meines Lebens, dass ich die japanische Sprache vergaß, als ich das Land verlassen hatte. Mit 21 kehrte ich zurück und damit auch die Sprache. Das wiederholte sich bei jeder Reise, die Sprache steigt stets in mir wie das Meer bei Flut. Das ist ein Rätsel.

Wie wirkt sich das auf Ihr Schreiben aus?

Ich habe das Gefühl, Japanisch ist meine Phantomsprache. Denn sie beeinflusst mich auch unbewusst beim Schreiben. Manche halten meinen Stil für seltsam. Das lässt sich durch den Einfluss meiner Phantomsprache erklären.

Kann man „Die unmögliche Rückkehr“ auch als eine Art philosophisches Buch, als Metapher für Heimkehr an sich sehen?

Absolut. Hätte ich meine Kindheit in der Schweiz oder in Südfrankreich verbracht, verhielte es sich mit der Rückkehr genauso. Ich denke, dieses Thema betrifft jeden. Man muss nicht sein ganzes Leben im selben Land verbracht haben, um sich wie im Exil zu fühlen. Aber Japan weckt bei mir stärkere Leidenschaften als andere Länder.

Mein Buch handelt also auch von einem allgemeinen Phänomen: Jeder sehnt sich nach dem Ort seiner Kindheit, und wenn es nur das Dorf von nebenan ist. Japan ist das Land, in dem man sich wirklich zutiefst fremd fühlen kann. Tanizaki Junichiro erklärt in seinem Buch „Lob des Schattens“ wunderbar, was die Japaner von allen anderen Menschen auf der Welt unterscheidet – sie ziehen den Schatten dem Licht vor. Sie sind sehr höflich.

Sie beschreiben in Ihrem Roman „Mit Staunen und Zittern“ , wie abweisend, wie grausam die Menschen in Japan sein können …

Sie sind sehr widersprüchlich. Sie sind die höflichsten Menschen der Welt und heißen einen herzlich willkommen, aber nur, solange man wirklich eine Ausländerin ist. Ich wollte die Grenze überschreiten. Ich kam an und sagte: „Ich möchte als Japanerin hier sein, ich gehöre zu euch.“ Das war eine sehr, sehr schlechte Idee.