„About Shostakovich“: Musiktheater mit Karl Markovics in Graz

Erstmals stehen dabei auch die Schauspieler Karl Markovics und Dörte Lyssewski gemeinsam mit Kleinhapl auf der Bühne. Präsentiert wird „About Shostakovich – Zwiegespräch zwischen Dmitri Shostakovich und einer Unbekannten“, ein Musiktheaterprojekt von Heidrun Maya Hagn und Friedrich Kleinhapl.

Im Zentrum des Abends steht der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch. Während einer Schachpartie mit einer geheimnisvollen Frau entwickelt sich ein Gespräch über zentrale Stationen seines Lebens. Die Unbekannte konfrontiert ihn mit persönlichen Erinnerungen und Fragen zu seinem Verhältnis zur sowjetischen Führung, insbesondere zu Josef Stalin, sowie zu seinem Versuch, sich politischer Instrumentalisierung zu entziehen.