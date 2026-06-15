„About Shostakovich“: Musiktheater mit Karl Markovics in Graz

Am 16. Juli 2026 lädt Cellist Friedrich Kleinhapl zum Sommernachtskonzert in die Grazer Kasematten. Im Mittelpunkt steht „About Shostakovich“ mit Karl Markovics und Dörte Lyssewski.
Am 16. Juli 2026 lädt der Cellist Friedrich Kleinhapl erneut zum „Sommernachtskonzert Kleinhapl & Friends“ auf die Grazer Kasematten. Die Veranstaltung findet heuer bereits zum sechsten Mal statt und wurde ursprünglich während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen.
Schostakowitsch im Zentrum
Erstmals stehen dabei auch die Schauspieler Karl Markovics und Dörte Lyssewski gemeinsam mit Kleinhapl auf der Bühne. Präsentiert wird „About Shostakovich – Zwiegespräch zwischen Dmitri Shostakovich und einer Unbekannten“, ein Musiktheaterprojekt von Heidrun Maya Hagn und Friedrich Kleinhapl.
Im Zentrum des Abends steht der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch. Während einer Schachpartie mit einer geheimnisvollen Frau entwickelt sich ein Gespräch über zentrale Stationen seines Lebens. Die Unbekannte konfrontiert ihn mit persönlichen Erinnerungen und Fragen zu seinem Verhältnis zur sowjetischen Führung, insbesondere zu Josef Stalin, sowie zu seinem Versuch, sich politischer Instrumentalisierung zu entziehen.
Werk der Gegensätze
Die Figur erinnert Schostakowitsch zunehmend an seine frühere Schülerin und Komponistin Galina Iwanowna Ustwolskaja. Im Verlauf des Stücks verdichten sich Musik und Sprache zu einer Auseinandersetzung mit künstlerischer Verantwortung, politischem Druck und persönlicher Vergangenheit.
Musikalisch spiegelt das Werk die Gegensätze wider, die auch Schostakowitschs Kompositionen prägen: expressive Passagen stehen neben bitter-ironischen Momenten und romantischen Klangbildern. Das Zusammenspiel von Schauspiel und Musik bildet den Rahmen für einen Abend, der sich mit Leben und Werk eines der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt.
Datum: 16.Juli2026
Ort: Kasematten Graz
Zeit: 19.30 Uhr
Tickets: Ticketzentrum und oeticke