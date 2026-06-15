ABO

„About Shostakovich“: Musiktheater mit Karl Markovics in Graz

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild

Karl Markovics

©Rudolf Gigler, Imago
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Am 16. Juli 2026 lädt Cellist Friedrich Kleinhapl zum Sommernachtskonzert in die Grazer Kasematten. Im Mittelpunkt steht „About Shostakovich“ mit Karl Markovics und Dörte Lyssewski.

von

Am 16. Juli 2026 lädt der Cellist Friedrich Kleinhapl erneut zum „Sommernachtskonzert Kleinhapl & Friends“ auf die Grazer Kasematten. Die Veranstaltung findet heuer bereits zum sechsten Mal statt und wurde ursprünglich während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen.

Schostakowitsch im Zentrum

Erstmals stehen dabei auch die Schauspieler Karl Markovics und Dörte Lyssewski gemeinsam mit Kleinhapl auf der Bühne. Präsentiert wird „About Shostakovich – Zwiegespräch zwischen Dmitri Shostakovich und einer Unbekannten“, ein Musiktheaterprojekt von Heidrun Maya Hagn und Friedrich Kleinhapl.

Im Zentrum des Abends steht der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch. Während einer Schachpartie mit einer geheimnisvollen Frau entwickelt sich ein Gespräch über zentrale Stationen seines Lebens. Die Unbekannte konfrontiert ihn mit persönlichen Erinnerungen und Fragen zu seinem Verhältnis zur sowjetischen Führung, insbesondere zu Josef Stalin, sowie zu seinem Versuch, sich politischer Instrumentalisierung zu entziehen.

Werk der Gegensätze

Die Figur erinnert Schostakowitsch zunehmend an seine frühere Schülerin und Komponistin Galina Iwanowna Ustwolskaja. Im Verlauf des Stücks verdichten sich Musik und Sprache zu einer Auseinandersetzung mit künstlerischer Verantwortung, politischem Druck und persönlicher Vergangenheit.

Musikalisch spiegelt das Werk die Gegensätze wider, die auch Schostakowitschs Kompositionen prägen: expressive Passagen stehen neben bitter-ironischen Momenten und romantischen Klangbildern. Das Zusammenspiel von Schauspiel und Musik bildet den Rahmen für einen Abend, der sich mit Leben und Werk eines der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt.

Kunst & Kultur

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wiener Festwochen: Milo Rau raus?
Menschen
Wiener Festwochen: Milo Rau raus?
Das "Nova Rock 2025" lockte über 200.000 Besucherinnen und Besucher
Technik
Forscher erklären Heavy Metal mit Psychologie – und umgekehrt
„Matisse der Pop Art“: David Hockney 88-jährig gestorben
Menschen
„Matisse der Pop Art“: David Hockney 88-jährig gestorben
Ausstellung: Skulpturales Doppel
Menschen
Ausstellung: Skulpturales Doppel
Hannes Mlenek: Vorhang auf für Malerei
Menschen
Hannes Mlenek: Vorhang auf für Malerei
Masterclass „Care Matters“: Sichtbarmachung von Unsichtbarem
Menschen
Masterclass „Care Matters“: Sichtbarmachung von Unsichtbarem
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER