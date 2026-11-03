Zustellförderung für „Heute“ und „oe24“ wäre widersinnig

Die Boulevardriesen haben laut Media-Analyse noch 700.000 (Heute) bzw. 440.000 (oe24) Papier- bzw. E-Paper-Leser. Umsichtige Passagiere der Wiener Öffis schütteln angesichts solcher Zahlen zwar ungläubig den Kopf, Marktforschungskritik ist aber kein Kriterium für Förderung. Unterdessen attestiert die Web-Analyse den Digital-Auftritten 510.000 (Heute) bzw. 340.000 (oe24) Nutzer. Die beiden Titel sind also eine Macht. Der rasante Umzug von Werbung zu globalen Plattformen lässt ihr Print-Geschäftsmodell allerdings noch schneller einstürzen als bei Kaufzeitungen.

Der Konzern hinter metro, der 1995 mitten im Internet-Aufbruch gegründeten ersten Gratis-Tageszeitung, wurde mit Ausgaben in 23 Staaten zum größten Herausgeber der Welt. Doch 2019 erschien das letzte Papier-Exemplar des Pioniers aus Stockholm. Die Schweizer Print-Ausgaben des Rivalen 20 Minuten wurden von der TX Group zum Jahreswechsel eingestellt. Die Eidgenossen waren schon 2024 aus ihrer 2016 erworbenen Beteiligung an Heute ausgestiegen.

Seine Herausgeberin Eva Dichand hatte in einem Interview zu ihrem 50. Geburtstag bereits 2023 zu Conny Bischofberger gesagt: „Ich glaube, die Zukunft der Zeitung, und das wird ganz schnell kommen, werden Wochenendausgaben sein. Und von Montag bis Freitag wird es das Medium nur online geben.“ Heute erscheint nur von Montag bis Freitag.