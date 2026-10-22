Meta muss 25 Milliarden Dollar zahlen: Richter sieht Täuschung beim Facebook-Datenschutz

Der Facebook-Konzern Meta muss dem US-Bundesstaat New Mexico 25 Milliarden Dollar zahlen. Das hat Richter Francis J. Matthew am Mittwoch entschieden. Es ist die höchste Strafe, die je gegen den Konzern verhängt wurde. „Facebook hat den Nutzern versprochen, dass sie die Kontrolle über ihre Daten haben. Das war falsch“, schrieb der Richter.

Bereits im September war eine Jury zu dem Schluss gekommen, dass Meta in mehr als 43 Millionen Fällen gegen das Verbraucherschutzrecht von New Mexico verstoßen hat. Der Richter hatte nun über die Höhe der Strafe zu entscheiden. Der Bundesstaat hatte 35 bis 40 Milliarden Dollar gefordert, Meta hielt höchstens 3,4 Milliarden Dollar für angemessen.