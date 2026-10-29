ZDF-Chef kritisiert Böhmermann-Sendung als "zu fanatisch"

Kritik übte der ZDF-Chef auch am Umgang der Sendung mit einzelnen Personen. "Sich auf einen Bienenzüchter zu stürzen, ihn quasi zum Hauptgegenstand einer Sendung zu machen - das halte ich für unverhältnismäßig."

Hintergrund ist ein Beitrag aus dem Jahr 2023, in dem Böhmermann einem sächsischen Imker sogenanntes "Beewashing" vorwarf - also die Vermarktung von Bienenpatenschaften als vermeintliches Engagement für den Umweltschutz. Der Imker warb daraufhin satirisch mit Böhmermanns Namen und Bild für seinen Honig. Ein anschließender Rechtsstreit ging zugunsten des Imkers aus. Himmler betonte, Satire sollte sich mit Menschen beschäftigen, die Verantwortung trügen, oder Missstände aufdecken. "Es darf aber nicht unfair sein."

Das "ZDF Magazin Royale" soll am 18. Dezember nach mehr als sechs Jahren zum letzten Mal ausgestrahlt werden. Böhmermann hatte bereits im September erklärt, dass die Entscheidung zum Ende der Sendung allein von ihm ausgegangen sei.

Das bestätigte nun auch der ZDF-Intendant im Gespräch mit der "Zeit". Man diskutiere mit dem Satiriker seit Jahren intensiv über die Weiterentwicklung des Formats und seine Rolle. "Er hat den Schlussstrich aus Eigeninitiative gezogen." Böhmermann wolle sich neu erfinden. Allerdings sei weder Böhmermann noch dem Sender verborgen geblieben, was seine Sendung in den vergangenen Jahren "im Guten wie im Schlechten ausgelöst hat".

Böhmermann hatte kürzlich in seinem Podcast "Fest & Flauschig" erzählt, Himmler habe auf die Nachricht vom Ende der Sendung mit Tränen in den Augen reagiert. Darauf angesprochen, sagte der ZDF-Intendant nun: "Ja, ich stelle mir heute noch die Frage, ob das Erleichterungs- und Freudentränen waren - oder Tränen der Trauer."