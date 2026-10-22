Sparbedarf: ORF streicht Führungsjobs, Shop und „ORF-Stars“

Die von ORF-Chefin Ingrid Thurnher bereits avisierten harten Einschnitte aufgrund des hohen, recht kurzfristigen Sparbedarfs nehmen langsam Gestalt an. So teilte sie in einer der APA vorliegenden Mitarbeiterinformation mit, dass in der Marketing-Tochter OMC etwa der ORF-Shop und die Abteilung „ORF-Stars“ eingestellt werden müssen. Auch werde es künftig weniger Führungskräfte geben und somit auch „viel weniger Hauptabteilungen“.

Generell werde es auch in allen anderen Bereichen zu „strengen Einsparungsvorgaben“ kommen. Um die Last auf möglichst viele Schultern zu verteilen, seien bereits erste Maßnahmen gesetzt worden. „Die Zahlungen an die Pensionskassen werden ausgesetzt, bei Mehrdienstleistungen und Pauschalen müssen ganz harte Grenzen gesetzt werden, alle Zusatz-Zahlungen werden strikt evaluiert“, schreibt Thurnher. Und: „Wir werden auch über Nulllohnrunden nachdenken müssen.“ Nicht jeder, der gegenwärtig im ORF beschäftigt sei, werde seinen Job behalten können, bedauerte die ORF-Generaldirektorin.