Caroline Pospischil: „Ich mag Moderation vor Publikum, das fehlt im Nachrichtenstudio“

1. Nach zehn Jahren in der Zentralredaktion von ServusTV: Wie ist die Bilanz der Wienerin in Salzburg?

Ich habe das Glück, in beiden Städten zu leben, zu arbeiten und mich zu Hause zu fühlen. Ich bleibe Wienerin – mit Dirndl und Ski.

2. Der Sender-Standort in der Krieau wird immer wichtiger. (Wie) wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Ich sehe das Zusammenspiel der Standorte als große Stärke: Salzburg ist unser Fundament, Wien bringt uns näher ans politische Geschehen.

3. Was sind die Vor-/Nachteile für bundesweiten Politik-Journalismus, nicht in der Hauptstadt zu sein?

In beiden Fällen: Distanz. Aus der Entfernung sieht man vieles differenzierter. Stimmungen, Hintergrundinfos – dafür muss ich vor Ort sein.

4. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie als Chefin vom Dienst, welche Nachricht auf Sendung geht?

Was ist für unsere Zuseher relevant, was ist nah an den Leuten. Und welche Aspekte können wir beleuchten, die anderswo keinen Platz finden.