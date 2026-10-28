Caroline Pospischil: „Ich mag Moderation vor Publikum, das fehlt im Nachrichtenstudio“

Caroline Pospischil©ServusTV, Philip Platzer
ServusTV-Moderatorin Caroline Pospischil über politischen Journalismus zwischen Wien und Salzburg, die Herausforderungen der Nachrichtenwahl und ihre Freude an Moderationen vor Publikum.
1. Nach zehn Jahren in der Zentralredaktion von ServusTV: Wie ist die Bilanz der Wienerin in Salzburg?
Ich habe das Glück, in beiden Städten zu leben, zu arbeiten und mich zu Hause zu fühlen. Ich bleibe Wienerin – mit Dirndl und Ski.
2. Der Sender-Standort in der Krieau wird immer wichtiger. (Wie) wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?
Ich sehe das Zusammenspiel der Standorte als große Stärke: Salzburg ist unser Fundament, Wien bringt uns näher ans politische Geschehen.
3. Was sind die Vor-/Nachteile für bundesweiten Politik-Journalismus, nicht in der Hauptstadt zu sein?
In beiden Fällen: Distanz. Aus der Entfernung sieht man vieles differenzierter. Stimmungen, Hintergrundinfos – dafür muss ich vor Ort sein.
4. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie als Chefin vom Dienst, welche Nachricht auf Sendung geht?
Was ist für unsere Zuseher relevant, was ist nah an den Leuten. Und welche Aspekte können wir beleuchten, die anderswo keinen Platz finden.
5. Apropos (Polit)Talk: Braucht es dafür den Rollenwechsel weg von distanzierter Nachrichtenmoderation?
Meine Haltung bleibt gleich, die Dynamik verändert sich. Im Talk muss man gut zuhören können, nachhaken und sich auch mal Gehör verschaffen.
6. Wann lässt sich am ehesten bemerken, was Sie über eine von Ihnen vorgetragene Nachricht denken?
Bei kuriosen Meldungen und Tiergeschichten muss ich schmunzeln. Zum Glück gibt’s manchmal auch heitere Nachrichten zwischen all den ernsten.
7. Was bedeuten Ihnen Moderationen wie von „Next Level Medienpolitik“ für den Privatsenderverband?
Es sind herausfordernde Zeiten für Medien, darüber gehört diskutiert. Und ich mag Moderationen vor Publikum, das fehlt im Nachrichtenstudio.
8. Abseits aller News: Warum sollte es jemand sportlich sehen, wenn Sie (1,71 cm) ihm einen Korb geben?
Als Basketballerin weiß ich: Man kann nicht immer treffen. Das gilt im Sport genauso wie im Leben. Wichtig ist: Kopf hoch und weiterspielen.
Steckbrief
Caroline Pospischil
Caroline Pospischil studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft, arbeitete zwei Jahre für Printmedien und den Fernsehdienstleister PPS, bevor sie 2016 bei ServusTV einstieg. Als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin ist sie in den 19.20-Uhr-Nachrichten und im Info-Magazin „Blickwechsel" präsent