Social-Media-Verbot unter 14: Warum Österreich jetzt auf Brüssel warten muss

Der Grund für die Verzögerung ist ein EU-Verfahren, das jedes Land durchlaufen muss, bevor es technische Vorschriften für digitale Dienste erlässt. Österreich hat seinen Gesetzesentwurf Ende Juli über das EU-Notifizierungssystem TRIS in Brüssel gemeldet. Am Donnerstag hat die EU-Kommission die Stillhaltefrist für den Entwurf um zwölf Monate verlängert. Das ist möglich, wenn die Kommission selbst eine Regelung zum selben Thema vorgeschlagen hat. Diesen Vorschlag gibt es mit dem geplanten EU KIDS Act.

Damit kann das österreichische Gesetz nach Angaben der APA frühestens Ende Juli 2027 in Kraft treten, ohne ein Vertragsverletzungsverfahren zu riskieren. Geplant war der 1. Jänner 2027. Einigen sich die EU-Staaten im Rat auf eine gemeinsame Position, kann sich die Frist um weitere sechs Monate verlängern. Ein Sprecher der Kommission begründete den Schritt mit dem Binnenmarkt: „Wir können uns keine Zersplitterung unseres Marktes leisten.“