ORF-Reform: Weniger Führungsjobs und neue Strukturen

Media-Analyse, Online-Audiomonitor, Medientransparenzbericht, Rundfunkforum und ein Besuch des deutschen Philanthropen Hans W. Schöpflin bei der Datum-Stiftung: Schon dieses Donnerstag-Stakkato ließ zu kleinen Nachrichten werden, was ansonsten in großen Artikeln die einschlägige Berichterstattung für das Lese-Wochenende beherrscht hätte.

Die überraschende Samstag-Einigung der Koalition auf das Medienpaket vollendete die Verzwergung der im Normalfall durchwegs aufmachertauglichen Rest-News.

Doch eine Meldung vom vorletzten Freitag ist derart beispielgebend, dass sie einer Nachbetrachtung bedarf: ProSiebensat1Puls4 (P7S1P4) baut seine Struktur um und schreibt neun Führungsposten aus. Info-Direktorin Corinna Milborn bleibt zwar gesetzt, doch von der Chefredaktion abwärts müssen sich auch aktuelle Funktionsinhaber erneut um ihre Stellen bewerben.