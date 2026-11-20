Thurnher erinnerte sich, dass sie einst von der ORF-Stiftungsratsspitze in der Angelegenheit kontaktiert worden sei, sie hätten von „eindeutigem Material“ – „Dick-Pics“ und „sehr eindeutigen Telefonaten“ – gesprochen, das ihnen von der Frau bzw. deren Anwalt vorgelegt worden sei. Weißmann könne nicht länger an der ORF-Spitze stehen, hieß es. Thurnher wurde gefragt, ob sie bereit wäre, einzuspringen – was sie bejaht habe. Weißmann hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht seinen Rücktritt erklärt.

Es kam zu einem Krisentreffen – u.a. mit den weiteren ORF-Direktoren und Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats. Es sei eine Diskussion entbrannt, was man in die später erfolgte Aussendung hineinschreibt. Es gab Einwände – auch von Thurnher –, die Vorwürfe als „sexuelle Belästigung“ zu bezeichnen, weil es sich um einen strafrechtlichen Vorwurf handle. Lederer habe dann aber gemeint, es komme sowieso raus, er werde sich nicht daran beteiligen, es unter den Teppich zu kehren, erklärte Thurnher.

Für die Aussendung, in der letztlich von Vorwürfen der sexuellen Belästigung zu lesen war, sei eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet worden, damit klar sei, dass sie vom ORF-Stiftungsrat – und nicht vom ORF selbst – stamme, so Thurnher. Sie stellte Weißmann nach Beratung mit Anwälten frei und ließ eine „völlig unabhängige und weisungsfreie“ Compliance-Untersuchung starten.

Der Bericht lag schließlich Anfang April vor. Dass es noch mehrere Tage zur Kündigung gedauert habe, argumentierte Thurnher damit, dass sie keine Juristin sei, sich mit Anwälten und Juristen beraten habe, es sich um eine „schwerwiegende Entscheidung“ handle, die „man nicht aus dem Bauch heraus“ treffe, und sie „viel nachgedacht“ habe. Das Material selbst habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht angesehen, weil es die Untersuchung gegeben habe und sie einen „absolut neutralen Blick“ auf die Sache bewahren wollte.