ORF-Awards 2026: Die besten Werbekampagnen des Jahres ausgezeichnet

Im Rahmen der ORF-Programmpräsentation wurden am Donnerstagabend die ORF-Awards 2026 vergeben. Vor rund 1.400 geladenen Gästen zeichnete die ORF-Enterprise herausragende Werbeleistungen in den Kategorien „Gesehen“, „Gehört“ und „Geklickt“ aus.

Der Branchenpreis würdigt das Zusammenspiel von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsunternehmen. Insgesamt wurden 163 Arbeiten eingereicht. 30 Kampagnen erreichten die Shortlists, neun wurden mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. DMB und Wavemaker waren mit jeweils zwei Auszeichnungen mehrfach erfolgreich.

Gold für McDonald’s, Wüstenrot und Billa

In der Kategorie „Gesehen“ sicherte sich die Kampagne „Winter is for Playing“ für McDonald’s Gold. Verantwortlich waren DDB Wien, OMD Mediaagentur, PPMNEXT Film und Tom Tukker. Silber ging an Hornbach für „Kein Projekt ohne Drama.“, Bronze an Erste Bank und Sparkasse für „Wake up“.

Gold in der Kategorie „Gehört“ erhielt die Kampagne „100 Jahre Wüstenrot“ von Wüstenrot Bank, Serviceplan Group, Initiative Media und Cosmix Media. Die Wiener Städtische Versicherung erreichte mit „#frausorgtvor“ Silber, „Arschloch“ von Buddy – Gemeinsam gegen Mobbing wurde mit Bronze ausgezeichnet.

In der Digitalkategorie „Geklickt“ überzeugte Billa mit „Bau deinen eigenen Billa Bio-Beat – direkt im Banner!“. LWND zeichnete für Kreation und Produktion verantwortlich, Mindshare für die Mediaagentur. Silber ging an den Arbeiter-Samariter-Bund für „Inflatiography“, Bronze an Josef Manner & Comp. für „Manner wünscht süße Festtage“.