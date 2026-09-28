Zwischen Sport und Kultur: Pig wirbt für starke ORF-Partnerschaften

Rund 45.000 Zuschauer waren am Sonntagabend beim Heimsieg von Österreichs Fußball-Herren-Nationalteam im Ernst-Happel-Stadion dabei, vor den Fernsehgeräten erreichte der ORF mit seiner Übertragung im Schnitt 934.000 Personen. „Für uns ist der ORF aber auch abseits des Nationalteams enorm wichtig“, sagte Pröll. Die Entwicklung des Frauenfußballs in der Breite wäre ohne den ORF so nicht möglich gewesen. Auch brauche man die reichweitenstarke Werbung für den Sport, um Nachwuchs zu generieren.

„Wir hätten den Nachwuchs ohne die Sichtbarkeit durch den ORF so nicht“, bestätigte auch ÖSV-Präsidentin Stadlober. Zudem sei man ein Garant für hohe Einschaltquoten. Die positiven Effekte dadurch würden auch auf andere Branchen übergreifen. Wenn die Bilder des ORF von diversen Wintersportereignissen nach draußen gehen, müssten Rezeptionen doppelt besetzt werden, um die Buchungen abzufangen, sah sie etwa einen positiven Effekt für die Tourismusbranche gegeben.

26 Prozent bzw. knapp 12.000 Stunden entfielen 2025 im ORF-Programm auf den Sportbereich. Mehr als 80 Prozent des Werbewerts des Männer-Fußball-Nationalteams seien auf die TV-Verwertung zurückzuführen, wovon wiederum ca. 60 Prozent durch die TV-Berichterstattung des ORF generiert werden, wird in den Presseunterlagen exemplarisch der finanzielle Nutzen der Zusammenarbeit hervorgestrichen.