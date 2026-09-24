Thurnher muss ORF „in vielen seiner Teile völlig neu aufstellen“

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat in den nächsten Wochen wohl einige schwere Gespräche zu führen. Sie kündigte angesichts des Sparbedarfs für das öffentlich-rechtliche Medienhaus an, es „in vielen seiner Teile völlig neu aufstellen“ zu müssen. An der Belegschaft wird das nicht spurlos vorübergehen, sprach sie im Anschluss an eine Stiftungsratssitzung am Donnerstag doch von einer „bitteren Pille“, die auf viele Menschen, die schon lange im ORF arbeiten, zukomme.

Um das Budget für 2027 und die Finanzpläne für die Folgejahre zu fixieren, trifft sich im Oktober ein Sonderfinanzausschuss des Stiftungsrats. Thurnher stellte klar, dass man nicht nach der „Rasenmähermethode“ vorzugehen gedenke. Man überlege sehr strategisch, wie der ORF zukunftsfit gemacht werden könne. In Bälde führe man Gespräche mit dem Betriebsrat. Klar stellte die ORF-Chefin, dass man wohl in Führungsebenen einsparen werde. „Eine Führungskraft wird künftig größere Verantwortung tragen“, so Thurnher.